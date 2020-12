Modernisation du régime de santé et de sécurité du travail - Deux avis du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre rendus publics

QUÉBEC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a rendu publics aujourd'hui deux avis du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) en lien avec la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail.

Le premier avis, portant spécifiquement sur la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail, a été adopté en juin 2017 par le CCTM. Il présente les positions des parties patronales et syndicales sur les enjeux relatifs aux volets de la gouvernance, de la prévention, de la réparation et du financement du régime de santé et de sécurité du travail. Une cinquantaine de recommandations, fruits de consensus entre les parties, y sont formulées.

Le deuxième avis concerne, plus particulièrement, la santé psychologique au travail et a été adopté en mai 2019. Il porte sur la prise en compte des problématiques en lien avec la santé psychologique au sein des volets prévention et réparation du régime de santé et de sécurité du travail. Les recommandations qui y sont formulées visent à proposer des solutions aux nouvelles réalités des milieux de travail. Cet avis s'inscrit en complémentarité des recommandations formulées dans le premier avis.

Plusieurs recommandations contenues dans ces deux avis ont été considérées lors de la préparation du projet de loi no 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

Faits saillants :

Les deux avis rendus publics aujourd'hui ont été réalisés à la demande du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Rappelons que le projet de loi n o 59 a été présenté à l'Assemblée nationale le 27 octobre dernier et qu'il vise à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail face aux nouvelles réalités du marché du travail et à favoriser une meilleure prise en charge par les milieux de travail.

Les avis sont disponibles sur le site Web du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale à l'adresse www.mtess.gouv.qc.ca ainsi que sur le site Web du Secrétariat du travail.

Créé en 1968, le CCTM réunit les dirigeants des associations patronales et syndicales les plus représentatives au Québec et le Secrétariat du travail du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il joue un rôle stratégique en soutenant activement le dialogue et la concertation entre les acteurs du milieu dans leurs efforts pour surmonter les défis du monde du travail.

