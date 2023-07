SAINT-LAURENT, QC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Air Inuit a annoncé aujourd'hui la ratification d'une entente pour l'acquisition de trois appareils Boeing 737-800 de nouvelle génération qui s'ajoutent à son parc aérien. Cette initiative s'inscrit dans la mission de l'entreprise de fournir des services de transport de passagers et de marchandises de calibre mondial à la population du Nunavik et au-delà. Le concept innovateur Combi permettra à Air Inuit de personnaliser les appareils afin d'offrir, lors d'un même vol, du confort et un service sécuritaire aux passagers ainsi qu'un transport de marchandise fiable.

Boeing 737-800 Nouvelle Génération Combi (Groupe CNW/Air Inuit)

« L'ajout de ces avions à notre parc aérien renforcera notre efficacité à transporter des passagers et à livrer des marchandises essentielles aux communautés que nous desservons », explique Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit. « Ces appareils modernes contribuent également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un objectif que s'est fixé l'entreprise pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. »

Lorsque les Boeing 737-800 de nouvelle génération auront remplacé les vénérables Boeing 737-200 de la flotte actuelle, les émissions de gaz à effet de serre diminueront de près de 40 %.

Les trois aéronefs B737-800 de nouvelle génération disposeront de portes cargo au niveau du pont principal pour satisfaire aux exigences opérationnelles des aéroports-pivots du Nunavik et d'autres destinations qui, à leur tour, desservent chacune des communautés du réseau d'Air Inuit.

Cet ajout au parc aérien d'Air Inuit marque une étape importante pour la compagnie aérienne fondée en 1978. « Nous pouvons être fiers du service essentiel que fournit notre entreprise, qui célèbre cette année ses 45 ans d'activités. Encore une fois, Air Inuit fait preuve de leadership avec sa croissance et en s'adaptant aux besoins changeants des communautés qu'elle dessert », affirme Noah Tayara, président exécutif du conseil d'administration d'Air Inuit.

« La modernisation du parc aérien fait partie d'une initiative élargie d'Air Inuit visant à accomplir sa mission en tant qu'outil de développement économique et social appartenant entièrement au peuple du Nunavik », explique Pita Aatami, président de la Société Makivik. « Ce projet a pu être réalisé grâce à des investissements importants des Inuits du Nunavik. »

L'ajout des trois nouveaux avions se fera graduellement au cours des 24 prochains mois. Ce projet de modernisation du parc aérien et la croissance régionale exigeront des investissements gouvernementaux importants pour mettre à niveau les pistes d'atterrissage du Nunavik. Des discussions sont en cours avec les parties intéressées pour veiller à ce que cette vision soit concrétisée conformément aux priorités des membres des communautés. D'autres informations seront fournies au cours des prochains mois.

À propos d'Air Inuit

Air Inuit, filiale de la Société Makivik, a été fondée par les Inuits du Nunavik en 1978 pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers du Nunavik et le sud du détroit d'Hudson, pour favoriser les échanges commerciaux et pour préserver la culture inuite. L'entreprise, qui compte plus de 1 000 employés et un parc aérien de 30 aéronefs, s'est aussi engagée à contribuer au développement de ce vaste territoire et à l'épanouissement de sa population par son appui à divers organismes communautaires, événements culturels, programmes éducatifs et sportifs, ainsi que la mise sur pied de programmes d'accès à l'emploi destinés aux personnes d'origine inuite.

