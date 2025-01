MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Exo est heureux d'annoncer l'arrivée, à l'avance, de la première des 10 nouvelles locomotives Charger fabriquées par l'entreprise Siemens Mobilité. Elles remplaceront progressivement, dès le printemps 2025, les locomotives F59PH, utilisées depuis 35 ans.

Les prochaines unités seront graduellement livrées au cours de l'année 2025.

Modernisation des trains d’exo - LA PREMIÈRE DES 10 NOUVELLES LOCOMOTIVES À FAIBLE ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE (Groupe CNW/exo)

Ces locomotives feront toutes l'objet de multiples tests effectués par les équipes d'exo et la firme Systra afin de garantir la performance et la sécurité avant leur intégration sur le réseau d'exo.

Renforcer la fiabilité du réseau

Les locomotives Charger ont la capacité de tirer un plus grand nombre de voitures de trains (10 au lieu de 8), ce qui donnera à exo une plus grande marge de manœuvre pour moduler la longueur des rames et améliorer l'expérience de ses usagers.

Elles permettront également de diminuer l'impact environnemental des opérations ferroviaires afin de réduire les émissions polluantes et répondre aux objectifs inscrits à son Plan d'action de développement durable 2025.

Rappelons que les locomotives F59PH utilisées actuellement sur le réseau d'exo ont été acquises auprès de la société de transport torontoise GO Transit en 2011. Elles ont fait l'objet de plusieurs travaux de rénovation à travers les années et elles seront remplacées afin de garantir la pérennité du service de trains de banlieue d'exo.

Financement

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au financement du gouvernement du Québec par l'entremise du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP). Plan pour une économie verte 2030.

Citations

« L'arrivée de cette première locomotive de nouvelle génération constitue une belle avancée pour les usagers des trains de banlieue des couronnes nord et sud. Notre gouvernement est heureux de participer financièrement à cette acquisition qui permettra d'améliorer le service et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des bonifications qui, à n'en pas douter, contribueront à stimuler la mobilité durable »

- Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Siemens Mobilité est ravie d'accompagner les usager.ères exo à se déplacer en livrant la première des dix locomotives Charger. Nous sommes particulièrement fiers que ces nouvelles locomotives plus silencieuses, plus économes en carburant et plus fiables participent à la réalisation du Plan d'action de développement durable 2025 du Gouvernement du Québec. »

- Yves Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité Canada

« En continuant de moderniser notre flotte avec ces nouvelles locomotives, nous réaffirmons notre engagement envers la mobilité durable et la qualité de service pour nos usagers. Ces investissements permettront à exo d'offrir un service plus fiable et efficace, tout en réduisant notre empreinte environnementale. »

- Sylvain Yelle, directeur général chez exo

