COOKVILLE, NS, le 13 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, l'honorable Susan Corkum-Greek, ministre du Développement économique et députée de Lunenburg, Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg, et Matt Risser, maire de la Ville de Lunenburg, ont annoncé un investissement combiné de plus de 28,8 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées et les infrastructures de transport actif dans la ville de Lunenburg et la municipalité du district de Lunenburg.

Deux projets appuieront la modernisation des stations locales de traitement des eaux usées. Le premier projet consiste à moderniser l'installation de traitement des eaux usées de Cookville, dans la municipalité du district de Lunenburg, ce qui permettra d'accroître la capacité de traitement et de répondre à la croissance résidentielle et commerciale future. Le deuxième projet permettra d'améliorer la station de traitement des eaux usées de la ville de Lunenburg par le remplacement de l'équipement mécanique et électrique, l'ajout d'une génératrice de secours et la conversion du procédé actuel de traitement des eaux usées en un réacteur séquentiel discontinu. Ces projets augmenteront la capacité de traitement et de gestion des eaux usées afin de soutenir la croissance de la ville et de la municipalité de Lunenburg pour les années à venir.

Dans le cadre du troisième projet, la municipalité du district de Lunenburg construira une voie de raccordement destinée au transport actif pour le village d'Osprey. Il s'agit d'un sentier polyvalent continu d'une longueur de 1,2 km pour le transport actif, d'un tronçon de trottoir de 280 m et d'une passerelle polyvalente de 75 m pour raccorder les développements du village d'Osprey à la ville de Bridgewater. Ce passage favorisera les déplacements non motorisés sécuritaires entre les deux municipalités voisines.

La modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées et de transport actif s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à réduire la pollution de l'eau, à fournir de l'eau propre et à encourager des options de transport sécuritaires et écologiques pour les Canadiens.



En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« L'annonce faite aujourd'hui concernant la modernisation des installations de traitement des eaux usées et l'ajout d'infrastructures de transport actif à Lunenburg est une excellente nouvelle. Ces projets réduiront la pollution de l'eau et soutiendront la croissance résidentielle et commerciale de la ville et de la municipalité pour les années à venir. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires des gouvernements provinciaux et municipaux pour veiller à ce que les collectivités comme Lunenburg continuent de croître et demeurent saines et actives grâce à des investissements dans les infrastructures essentielles. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos municipalités dépendent d'une infrastructure moderne pour être compétitives et d'attirer de nouveaux résidents dans leurs communautés. En faisant cet investissement, nous nous concentrons sur l'avenir et posons les bases d'une croissance continue pour les années à venir. »

L'honorable Susan Corkum-Greek, ministre du Développement économique et députée de Lunenburg

« La voie de raccordement destinée au transport actif pour le village d'Osprey reliera les développements commerciaux, éducatifs, hôteliers et résidentiels du village d'Osprey à la ville de Bridgewater et à son réseau de transport en commun. Les résidents et les propriétaires d'entreprises réclamaient une voie de transport sûre entre deux municipalités voisines, et nous sommes ravis de lancer ce projet. De plus, le financement de l'amélioration de la capacité de la station de traitement des eaux usées de Cookville assurera le succès et l'expansion continus du village d'Osprey. Nous remercions la province de la Nouvelle-Écosse et Infrastructure Canada pour leur engagement à faire de ces projets une réalité. »

Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg

« Ce projet essentiel constitue l'étape la plus importante de la modernisation du réseau de traitement des eaux usées de la ville et du soutien à la croissance future et à la viabilité à long terme de la ville grâce à une capacité de service accrue. Le soutien apporté par les autres ordres de gouvernement à nos résidents est à la fois bienvenu et apprécié. »

Matt Risser, maire de la ville de Lunenburg

Le gouvernement du Canada investit 11 531 139 $ dans ces projets. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 9 608 958 $. La municipalité du district de Lunenburg verse 5 025 617 $, tandis que la ville de Lunenburg verse 2 662 133 $.

investit 11 531 139 $ dans ces projets. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 9 608 958 $. La municipalité du district de Lunenburg verse 5 025 617 $, tandis que la ville de Lunenburg verse 2 662 133 $. Le financement du gouvernement du Canada provient des volets Infrastructures vertes et Infrastructures rurales et nordiques dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient des volets Infrastructures vertes et Infrastructures rurales et nordiques dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans plus de 400 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans plus de 400 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 50 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,8 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures de traitement des eaux usées et 711 millions de dollars pour des projets d'infrastructures de transport actif.

Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels font quotidiennement face les Canadiens, allant de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques et aux menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres.

contribue à relever les défis complexes auxquels font quotidiennement face les Canadiens, allant de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques et aux menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

