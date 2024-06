Modernisation de l'Hôpital de Maria - Lancement d'un appel d'offres pour l'urgence et l'unité de soins intensifs

MARIA, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, soulignent aujourd'hui une étape importante du projet de modernisation de l'urgence et de l'unité de soins intensifs de l'Hôpital de Maria, soit le lancement d'un appel d'offres qui permettra de commencer les études pour mieux connaître les infrastructures actuelles en prévision du nouveau projet à venir et, par le fait même, de mieux en déterminer les coûts.

Accélérer le processus de modernisation de l'hôpital

Cette étape du projet de modernisation permet d'accélérer le processus de modernisation de l'hôpital avant son inscription au Plan québécois d'infrastructures (PQI), de faire le point sur l'état actuel des composantes électromécanique, structurale et civile et de déterminer avec précision si celles-ci sont en mesure d'assumer les nouvelles charges prévues non seulement par le projet de l'urgence et de l'unité de soins intensifs, mais également les développements futurs de l'hôpital.

Il est à noter que ce projet de modernisation de l'Hôpital de Maria s'inscrit dans l'ensemble des travaux de modernisation des infrastructures de santé, comme prévu au Plan santé. Ces travaux visent à rendre les environnements de soins modernes et conformes aux normes actuelles, permettant d'assurer une plus grande sécurité des usagères et usagers ainsi qu'un meilleur accès et une qualité accrue des soins et des services.

« Comme on s'y est engagé avec le Plan santé, on doit moderniser nos infrastructures en santé pour fournir aux Québécois et Québécoises ainsi qu'au personnel de la santé des milieux de soins adaptés et attrayants. L'étape franchie aujourd'hui avec le projet de modernisation de l'Hôpital de Maria nous permet d'avancer pour les futurs travaux afin de s'assurer d'avoir un bon portrait de la situation et, surtout, d'avoir une solution immobilière susceptible de mieux répondre aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« C'est un projet de modernisation qui est très attendu dans la région. Je me réjouis que le ministère de la Santé puisse prendre des dispositions exceptionnelles pour nous permettre de prendre de l'avance et, surtout, de réaliser ces études qui sont indispensables. C'est un pas dans la bonne direction afin de doter l'Hôpital de Maria d'une urgence et d'une unité de soins intensifs modernes, selon les normes actuelles. Il s'agit d'un projet que je veux continuer de suivre avec attention et je suis rassurée de l'engagement et de la détermination de toutes les équipes. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Parmi les lacunes que présente l'urgence actuelle, notons entre autres des problèmes : de circulation croisée; de visibilité des patients et patientes; de confidentialité; de prévention et de contrôle des infections; d'ergonomie.



