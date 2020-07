MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 La publication du présent communiqué constitue l'un des modes spéciaux de notification autorisés par le Tribunal administratif des marchés financiers (« TMF ») d'une décision rendue le 30 juin 2020 à l'encontre de Patrick Kerkhoven, Pank Trading Capital inc. et M5 Forex Method inc.

À la suite d'une audience tenue ex parte, le TMF a émis des ordonnances d'interdiction à l'encontre de Patrick Kerkhoven, Pank Trading Capital inc. et M5 Forex Method inc. Le TMF a interdit notamment à ces personnes d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement :

une opération sur toute forme d'instrument dérivé visée par la Loi sur les instruments dérivés (« LID »);

(« LID »); une opération sur valeurs sur toute forme d'investissement visée par la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »).

De plus, le TMF a interdit à Patrick Kerkhoven, Pank Trading Capital inc. et M5 Forex Method inc. d'exercer les activités de conseiller et de courtier, telles que définies dans la LID et la LVM.

Le TMF a également ordonné à Patrick Kerkhoven de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qui sont en sa possession ou qui ont été placés en garde ou en dépôt ou sous le contrôle d'une autre personne.

La décision du TMF a été prononcée dans le cadre d'une enquête en cours visant notamment Patrick Kerkhoven, Pank Trading Capital inc. et M5 Forex Method inc. et qui, à ce stade, a révélé que Patrick Kerkhoven, personnellement et/ou par l'entremise des sociétés Pank Trading Capital Trading inc. et M5 Forex Method inc., aurait effectué illégalement auprès du public investisseur des placements de contrats d'investissement sans prospectus et aurait exercé illégalement les activités de conseiller et de courtier au sens de la LID et de la LVM, sans détenir les inscriptions requises auprès de l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

