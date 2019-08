Mobilité dans l'industrie de la construction - L'ACRGTQ accueille favorablement la décision du juge Gagnon

QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir pris connaissance du jugement, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) accueille favorablement la décision portant sur la mobilité de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction rendue le 9 août dernier par le juge Raymond Gagnon.

Pour le secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction, les clauses concernant la mobilité provinciale ont toujours revêtu une importance majeure dans la réalisation des différents chantiers d'importance dans la province. Afin d'avoir la possibilité de soumissionner et d'effectuer des travaux dans plusieurs régions du Québec, un employeur doit pouvoir compter sur un noyau de main-d'œuvre qu'il connaît, habitué au fonctionnement de son entreprise et apte à représenter cette dernière sur le chantier. De ce fait, depuis 1999 l'article 15.12 de la convention collective octroie une mobilité dite provinciale à la majorité des métiers et occupations qui œuvrent dans ce secteur.

En outre, l'ACRGTQ a toujours recommandé à ses membres d'embaucher localement la main-d'œuvre pour compléter les équipes de travail de leur entreprise. La vitalité des régions-ressources ainsi que le respect des gens qui décident de s'y établir sont des préoccupations constantes pour l'Association et elles le demeureront. Malgré l'existence des clauses de mobilité provinciale, en tout temps, l'ACRGTQ et les partenaires de l'industrie de la construction ont trouvé les moyens de concilier les enjeux socio-économiques de ces régions et les droits de gérance des entreprises tout en respectant les droits fondamentaux garantis par les Chartes.

La mobilité provinciale des travailleurs de l'industrie de la construction constitue un enjeu majeur, l'ACRGTQ demeurera à l'affût, entend agir de manière responsable et entrevoit de manière positive la prochaine ronde de négociations prévue pour l'année 2021.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 38 000 salariés.

