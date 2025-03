Mobilisation nationale pour les services publics d'électricité

MONTRÉAL, le 22 mars 2025 /CNW/ - Des milliers de personnes à travers la province ont participé à une mobilisation nationale pour dire au gouvernement du Québec qu'elles veulent des services d'électricité publics. Sur le thème « Toujours possible! », les participants et participantes ont rappelé que c'est toujours possible d'être maîtres chez nous, que c'est toujours possible de rapatrier l'éolien et le solaire sous contrôle public.

Les rassemblements se sont tenus simultanément à Baie-Comeau, Chibougamau, Chicoutimi, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Trois-Rivières, Québec et Montréal.

« Nous sommes ravis que des milliers de personnes soient sorties pour manifester leur attachement à Hydro-Québec et au modèle public. Ce ne sont pas seulement les syndicats qui sont là, car les Québécoises et Québécois savent que nous serons mieux servis avec un vrai service public national et malheureusement le projet de loi 69 du gouvernement ne va pas dans ce sens », de dire Frédéric Savard, président du Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP 1500).

Les syndicats, les groupes communautaires et la population générale sont dans la rue pour que l'électricité demeure abordable pour tous et toutes, mais aussi pour que l'expertise hydro-québécoise reste au service de la population du Québec. Hydro-Québec doit continuer d'être un levier public au bénéfice du bien commun de notre Belle Province.

« Hydro-Québec a servi l'ensemble de la population québécoise. C'est une société d'État enviée à travers le monde pour son expertise et sa contribution. On devrait bâtir sur le modèle au lieu de privatiser les services d'Hydro-Québec », de rappeler Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, sur la scène principale à la manifestation. Les participants ont quitté le siège social d'Hydro-Québec pour terminer leur marche devant le bureau du premier ministre, François Legault.

Pourquoi le 22 mars?

En plus d'être la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars 2012, 200 000 personnes sont descendues dans les rues de Montréal pour s'assurer que les frais de scolarité demeurent abordables pour la population québécoise.

