QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Charles-Bruneau annonce aujourd'hui un engagement historique de plus de 25M$ sur cinq ans pour lutter contre le cancer pédiatrique au Québec. Cet engagement, qui constituera le plus important de la Fondation à ce jour, se matérialisera par une approche visionnaire où la collaboration et la complémentarité des quatre centres hospitaliers universitaires du Québec spécialisés en oncologie pédiatrique sera exploitée. De multiples projets de recherche seront ainsi financés afin de tendre vers une enfance sans cancer pour tous les enfants du Québec.

Cette annonce marque un jalon pour la Fondation Charles-Bruneau, non seulement en raison de l'importance du montant, mais également puisque les quatre pôles en oncologie pédiatrique au Québec mettront à profit leur expertise respective et celles de leurs équipes de recherche pour combattre le cancer chez l'enfant. Ce combat sera mené sur tous les fronts : analyse du cancer cellule par cellule, simplification du diagnostic et du suivi, traitements de précision (thérapie ciblée et thérapie cellulaire et génique), amélioration des soins infirmiers, dépistage et prise en charge de la détresse psychologique, notamment par la thérapie par les arts et prévention des séquelles par de saines habitudes de vie. La vision et le leadership de la Fondation permettront ainsi aux chercheurs en hémato-oncologie pédiatrique des quatre institutions de la province de faire front commun, pour le plus grand bénéfice de milliers d'enfants et leurs familles aux quatre coins du Québec.

Plus concrètement, l'engagement se déclinera comme suit :

Près de 9M$ pour le CHU de Québec-Université Laval pour, notamment, réaliser un projet visant à améliorer l'accompagnement des infirmières des enfants atteints de cancer, en partenariat avec les enfants et leurs familles. Ce projet aura des retombées sur tout le Québec et au-delà. En adaptant la prise en charge aux besoins des familles, cette recherche permettra de bonifier l'expertise des infirmières et facilitera leur rétention.

Plus de 11 M$ pour le CHU Sainte-Justine afin de soutenir des recherches innovantes : analyse du cancer cellule par cellule et développement de nouveaux traitements (thérapies ciblées et thérapies cellulaires et géniques). Le soutien de la Fondation Charles-Bruneau permettra également d'amener concrètement aux patients les résultats de recherches antérieures : mise en place du diagnostic moléculaire, soutien aux familles en détresse psychologique et soutien à des habitudes de vie saines pour diminuer le risque de séquelles du cancer et de ses traitements.

Près de 250 000 $ pour le CIUSSS de l'Estrie - CHUS afin de soutenir un poste de pharmacienne dédié au développement du secteur de recherche pharmacologique pédiatrique dans le contexte de la récente adhésion du CHUS au COG, et ainsi accélérer l'ouverture des études thérapeutiques. Le soutien de la Fondation Charles-Bruneau permettra de se munir aussi des ressources matérielles nécessaires.

Près de 5,5 M$ pour l'Hôpital de Montréal pour enfants pour la mise au point d'une méthode de détection et de suivi du cancer par simple prise de sang, qui évitera des procédures invasives, accélèrera le diagnostic des tumeurs solides et simplifiera le suivi des patients.

Sous l'égide de la Fondation Charles-Bruneau, les quatre centres hospitaliers universitaires desservant la clientèle en hémato-oncologie pédiatrique se répartiront le travail dans une approche de complémentarité.

Le Québec, un leader en oncologie pédiatrique

Les multiples projets qui seront soutenus financièrement par la Fondation Charles-Bruneau contribueront par le fait même à faire rayonner l'expertise des chercheurs québécois et à les positionner comme chefs de file en hémato-oncologie pédiatrique sur la scène internationale. La Fondation espère ultimement guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste encore aux traitements et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission en réduisant les effets secondaires et les séquelles de leur maladie. Cet engagement majeur offre une opportunité extraordinaire d'avancer plus vite et plus loin, ensemble, vers une enfance sans cancer.

Citations

« L'engagement est ambitieux, mais il était hors de question de ralentir la cadence. Les progrès de la recherche et les nouvelles technologies sont très prometteurs. Les sommes nécessaires sont importantes, mais nous sommes convaincus que nous pourrons continuer de compter sur la fidèle générosité de la population et de nos précieux partenaires pour pouvoir réaliser ces grands projets! »

- Pierre Bruneau, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« Nous sommes immensément fiers de prendre cet engagement historique aujourd'hui auprès des chercheurs du Québec qui ont entre leurs mains l'espoir de milliers d'enfants. Ils visent tous à guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste encore aux traitements, en plus d'améliorer leur qualité de vie en réduisant les effets secondaires et les séquelles. Nous préparons cette annonce depuis près de deux ans déjà. Nous avons résolument besoin de joindre nos forces devant les défis qui se dessinent parce qu'aujourd'hui plus que jamais, l'espoir de guérison des enfants repose sur la recherche. »

- Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau

« Merci infiniment à la Fondation Charles-Bruneau pour ce partenariat. Les soignants, chercheurs et familles sont extrêmement reconnaissants. Grâce à cette aide, nous pouvons offrir ce qu'il y a de meilleur pour nos jeunes patients. Ce qu'on nous permet de découvrir pourra même être exporté à l'échelle mondiale au bénéfice de tous les enfants atteints de cancer. Ensemble, nous cheminons vraiment vers le rêve de Charles. »

- Dr Bruno Michon, CHU de Québec-Université Laval

« L'engagement de la Fondation Charles-Bruneau a été transformationnel pour les équipes du CHU Sainte-Justine ces dernières décennies. C'est grâce à leur soutien exceptionnel que notre centre jouit aujourd'hui d'un leadership mondial en matière d'hémato-oncologie pédiatrique. C'est aussi grâce à eux si nos équipes sont prêtes à prendre le pas avec assurance de ce que la recherche et les thérapies innovantes pourront bientôt promettre aux enfants du Québec. En leur nom et en celui de mes collègues, je suis immensément fier et reconnaissant de cet engagement exceptionnel et renouvelé. J'ai espoir qu'avec eux, et avec les forces communes des quatre Centres et Unités Charles-Bruneau du Québec, nous continuions de transformer les soins en hémato-oncologie pédiatrique. »

- Dr Michel Duval, CHU Sainte-Justine

« C'est vraiment très motivant pour notre équipe de faire partie de tous ces projets nationaux et internationaux ayant un objectif commun : guérir et prévenir le cancer pédiatrique. »

- Dre Josée Brossard, CIUSSS de l'Estrie-CHUS

« Nous sommes extraordinairement reconnaissants à la Fondation Charles-Bruneau pour son don révolutionnaire à la recherche sur le cancer pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le soutien à la recherche transformationnelle du Dr Janusz Rak profitera à tous les enfants québécois diagnostiqués avec un cancer. Un investissement sur les biopsies liquides permettra d'accélérer le diagnostic des tumeurs solides chez les enfants, de détecter précocement les rechutes et de prédire les rémissions, tout en réduisant considérablement la douleur et les risques des biopsies actuelles. »

- Dr David Mitchell, Hôpital de Montréal pour enfants, Hôpital de Montréal pour enfants

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau vient de souligner ses 30 ans d'implication dans le domaine du cancer pédiatrique. Depuis ses débuts, elle a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55M$ depuis sa création, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

