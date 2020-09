Mobilisation citoyenne des jeunes Autochtones - La jeunesse autochtone invitée à contribuer à la vitalité de sa collectivité

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer qu'il soutiendra financièrement des initiatives visant à mettre à contribution la vitalité et l'énergie créatrice des jeunes Autochtones pour animer et dynamiser les communautés de ceux-ci et prendre une part active à leur épanouissement. Les organismes agissant auprès de la jeunesse autochtone sont invités à déposer des projets novateurs et structurants qui favoriseront la participation citoyenne des jeunes.

Les projets présentés doivent s'adresser aux Autochtones de 15 à 29 ans et contribuer à l'inclusion de ceux-ci et à leur mobilisation dans leur communauté ainsi que dans la société québécoise, en favorisant le vivre-ensemble et la participation citoyenne. Ils peuvent également encourager l'établissement de collaborations entre les Autochtones et les réseaux québécois ainsi qu'entre les Autochtones et les milieux locaux et régionaux, tout en reflétant les réalités sociales et culturelles des Premières Nations et des Inuits.

Cette initiative s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022. Celui-ci vise notamment à outiller les milieux autochtones pour leur permettre d'accompagner les jeunes dans leur parcours de vie et aider ces derniers à jouer un rôle dans la vitalité de leurs communautés et de la société québécoise. Par l'entremise de ce plan d'action, le gouvernement entend aussi promouvoir des initiatives porteuses de solutions cohérentes avec les réalités et les besoins de la communauté. Ce soutien répond également aux objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, en encourageant la participation citoyenne et l'engagement civique des jeunes pour favoriser leur action au sein de la collectivité.

Citations :

« Les jeunes Autochtones incarnent l'avenir des Premières Nations et des Inuits. Leur engagement et la confiance en leurs moyens constituent la clé d'un avenir florissant. Comme pour l'ensemble de la jeunesse québécoise, nous devons soutenir le désir des jeunes Autochtones de s'impliquer dans leur communauté et leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils puissent bâtir un monde à leur image, où les particularités de leur culture servent de tremplin à des initiatives génératrices d'abondance et de prospérité durable. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

« Les premiers ingrédients nécessaires à la réussite d'un projet ou d'une entreprise sont la confiance et l'engagement. En prenant part à des initiatives, les jeunes jouent un rôle actif dans l'acquisition de connaissances et de compétences qu'ils pourront ensuite utiliser dans leur vie personnelle aussi bien que pour des projets de nature communautaire, tout en fortifiant leur confiance en soi. Notre gouvernement croit fermement à l'immense potentiel des jeunes Autochtones, et je n'ai pas de doute que les projets qui seront retenus en fourniront une nouvelle preuve. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

