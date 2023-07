CALGARY, AB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - MNP Solutions numériques a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix Impact Power Platform 2023 de Microsoft Canada et figurer parmi les finalistes au titre de Partenaire Microsoft de l'année pour 2023 dans la catégorie Programmation schématisée d'applications. La société s'est démarquée au sein d'un groupe de partenaires Microsoft de premier plan qui ont fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en œuvre de solutions fondées sur la technologie de Microsoft pour les clients.

« Cette reconnaissance sur la scène mondiale par Microsoft des projets collaboratifs que nous avons menés avec nos clients lors de la dernière année est vraiment exceptionnelle, a déclaré Sean Devin, leader national de MNP Solutions numériques. Nos clients nous font confiance pour leur fournir des services avant-gardistes qui contribuent à gagner en agilité et en productivité et à favoriser l'innovation. Les plateformes, les outils et l'écosystème de Microsoft nous aident à répondre à leurs attentes, surtout la programmation schématisée au moyen de Power Platform, et créent un environnement propice au dépassement au sein de notre organisation et chez nos clients. »

D'après un ensemble de critères précis établi par Microsoft, MNP Solutions numériques a été choisi gagnant du prix Impact pour sa capacité à fournir des solutions dynamiques grâce à Power Platform et ainsi accélérer l'innovation chez les clients au moyen de la programmation schématisée d'applications. Dans le passé, MNP Solutions numériques avait aussi été récompensée par Microsoft pour une solution novatrice et son apport à l'industrie. « En faisant équipe avec Microsoft, nous avons été en mesure de créer quelque chose d'unique au Canada et sur le marché mondial », a souligné Sean Devin.

« Nous sommes ravis de reconnaître MNP Solutions numériques comme le gagnant de cette année du prix Impact Power Platform, a déclaré Harp Girn, vice-président, Global Partner Solutions, Microsoft Canada. Nos partenaires forment l'épine dorsale de notre entreprise, et ils ont fait preuve d'excellence en matière d'innovation et ont exploité les solutions de Microsoft pour permettre aux clients d'en faire plus. Nous sommes très fiers de la diversité de notre écosystème et nous sommes impatients de célébrer leurs réalisations exceptionnelles. »

De plus, les prix Partenaire Microsoft de l'année reconnaissent les partenaires de Microsoft qui ont su concevoir et livrer des applications, des services et des dispositifs exceptionnels au cours de la dernière année. Les prix sont divisés en différentes catégories et les récipiendaires sont choisis parmi quelque 4 200 candidatures soumises en provenance de plus de 100 pays. MNP Solutions numériques a été reconnue comme finaliste pour les solutions et services exceptionnels qu'elle offre à l'ensemble de ses clients dans le domaine de la programmation schématisée.

« Félicitations aux gagnants et aux finalistes des prix Partenaire Microsoft de l'année 2023!, a déclaré Nicole Dezen, directrice des partenariats et vice-présidente de Global Partner Solutions chez Microsoft. Les nouvelles solutions et les nouveaux services que proposent les gagnants de cette année, qui ont des retombées positives pour les clients et ouvrent la voie à la transformation numérique, sont les meilleurs exemples de ce qu'il est possible d'accomplir avec Microsoft Cloud. »

Établi il y a plus de 60 ans, MNP est l'un des plus importants cabinets de services professionnels et de services-conseils au Canada. Fier d'offrir une gamme complète de services à des clients des secteurs public, privé et sans but lucratif, MNP a son siège social à Calgary, en Alberta, et une forte présence dans toutes les régions du pays. MNP Solutions numériques est la branche des services de consultation de MNP qui connaît la croissance la plus rapide. Elle fournit des services-conseils stratégiques ainsi qu'une expertise et un savoir-faire spécialisés pour guider, protéger et outiller les organisations dans leurs démarches de transformation numérique.

