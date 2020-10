Le cabinet national et Boudreau Albert Savoie & Associés s'unissent - le marché du Nouveau-Brunswick en sort gagnant grâce une offre bonifiée de ressources et de services

CALGARY, AB, le 20 oct. 2020 /CNW/ - MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de comptabilité et de services-conseils au Canada, est heureux d'annoncer sa fusion avec Boudreau Albert Savoie & Associés, cabinet bilingue de services professionnels de Moncton, au N.-B., avec prise d'effet le 1er novembre 2020. Les trois associés de Boudreau Albert Savoie & Associés (cabinet dirigé par Denis Albert) ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de se joindre à un cabinet aux vues similaires qui vient bonifier l'offre de services et qui s'engage lui aussi à fournir des solutions sur mesure aux clients. MNP est pour sa part extrêmement heureux de prendre une place grandissante au Canada atlantique et de montrer son engagement envers le milieu d'affaires du Canada atlantique.

MNP a fait son entrée sur le marché du Canada atlantique en janvier 2017 à la suite d'une fusion avec WBLI, un cabinet de Nouvelle-Écosse comptant des bureaux dans la municipalité régionale d'Halifax et à Truro. Kirk Higgins, associé directeur régional de MNP pour la région du Canada atlantique, a affirmé que MNP cherchait depuis longtemps à établir sa présence d'un bout à l'autre du pays et que ces fusions - qui suivent celles récentes de Sydney, en N.-É., de St. John's, à T.-N.-L., et de Saint John, au N.-B. - prouvent encore une fois la volonté du cabinet de contribuer à la réussite des organisations de la région.

« Le Nouveau-Brunswick possède des forces évidentes dans les domaines des ressources naturelles et de l'énergie, mais on y retrouve aussi une gamme diversifiée de secteurs qui contribuent à sa croissance, a déclaré M. Higgins. La province est bien représentée dans une multitude de secteurs : pêche, immobilier et construction, services professionnels, fabrication, vente au détail et tourisme, pour n'en nommer que quelques-uns. MNP sert déjà tous ces secteurs dans le Canada atlantique et ailleurs au pays. Au cours des dernières années, nous avons été ravis d'aider MNP à prendre sa place dans le tissu social de la Nouvelle-Écosse, et nous sommes heureux de pouvoir faire la même chose au Nouveau-Brunswick en intégrant un autre cabinet de services professionnels bien établi ayant les mêmes valeurs que nous et qui place lui aussi les clients au cœur de ses priorités. »

La conjoncture inédite et changeante qui prévaut aujourd'hui n'est pas sans incidence sur la manière dont les entreprises mènent leurs activités. M. Albert affirme que cette fusion donne davantage de moyens à son équipe pour accompagner les clients dans la réalisation de leurs objectifs :

« MNP vient bonifier notre offre et nous donne des ressources qui nous aideront à servir nos clients partout au Nouveau-Brunswick. Nous croyons que notre fusion avec MNP est un exemple parfait de deux cabinets qui s'unissent pour donner à leurs clients un avantage sur la concurrence, mais aussi des outils pour surmonter leurs difficultés dans un contexte qui est loin d'être évident pour l'ensemble des organisations. En nous joignant à MNP, nous disposerons de plus de ressources et de services spécialisés, ce qui se traduit par une satisfaction encore plus grande pour nos clients. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 80 bureaux partout au Canada. Le cabinet offre une vaste gamme de services et possède une connaissance pointue de chaque secteur et domaine d'affaires. En plus de son savoir-faire dans les sphères de la fiscalité et de la comptabilité, MNP propose une panoplie de services-conseils : planification de la relève, planification successorale, gestion du risque d'entreprise, financement d'entreprise, évaluation et soutien dans le cadre de litiges, insolvabilité et restructuration, solutions technologiques, fiscalité transfrontalière et bien plus encore.

MNP est le plus grand cabinet à servir les petites et moyennes entreprises au Canada et malgré sa taille, il demeure fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger. Depuis son entrée sur le marché ontarien à l'été de 2008, MNP a pris de l'expansion dans l'Est du Canada où il compte maintenant 30 bureaux, tout en gardant un œil sur les cabinets compatibles qui pourraient contribuer à ses plans stratégiques et à sa croissance. Au Canada atlantique seulement, le cabinet comptait déjà sept bureaux avant la fusion avec Boudreau Albert Savoie & Associés, sans oublier son importante pratique d'insolvabilité dans la région.

« Nous sommes en plein essor, mais cela ne nous empêche pas de préserver notre culture. Nous avons toujours été très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, ajoute Diana Render, vice-présidente directrice de MNP pour les régions du Canada atlantique et de l'Ontario (hors Grand Toronto). Nous sommes reconnus dans tous les marchés où nous sommes présents comme l'un des cabinets de confiance au Canada dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et des services-conseils. Nous sommes heureux d'accueillir un cabinet aussi respecté que Boudreau Albert Savoie & Associés au sein de la famille MNP. La culture et les valeurs de nos cabinets respectifs sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et de la même volonté d'établir des relations de confiance au quotidien. »

M. Albert soutient que la culture d'entreprise est l'un des principaux facteurs qui a convaincu Boudreau Albert Savoie & Associés de se joindre à MNP. « Même si MNP est un cabinet comptable d'envergure nationale, il a toujours su garder une perspective régionale et une culture de proximité, en plus de soutenir le milieu local. Ces qualités étaient essentielles pour nous et notre équipe dans le choix du bon partenaire. Faire partie d'un cabinet comme MNP qui dispose de ressources importantes sans nous éloigner de notre clientèle était une occasion unique que nous ne pouvions laisser passer. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de venir renforcer la présence de MNP au Canada atlantique, renchérit M. Albert. Nous avons hâte de faire équipe avec nos nouveaux collègues dans la région pour aider les entreprises du Nouveau-Brunswick à réaliser leur plein potentiel. »

L'équipe de Boudreau Albert Savoie & Associés continuera d'occuper ses bureaux actuels et travaillera étroitement avec les autres équipes de MNP dans le Canada atlantique pour fournir davantage de ressources et de services aux entreprises de la province.

« Tout le monde y gagne : nos cabinets respectifs, le marché de Moncton et le marché plus large du Nouveau-Brunswick, affirme M. Higgins. Grâce aux compétences et à l'expérience de nos équipes au Canada atlantique, nos clients auront un accès sans pareil aux ressources dont ils ont besoin. Nous sommes ravis d'avoir trouvé le complément parfait en Boudreau Albert Savoie & Associés, à savoir un cabinet qui a les mêmes valeurs que nous et qui place le client au centre de ses priorités. »

