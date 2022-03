MNP devient Gold Employer Partner de STEP

Le cabinet national de services professionnels est reconnu pour le soin qu'il accorde à ses clients en matière de conseils sur les fiducies et les successions

CALGARY, AB, le 15 mars 2022 /CNW/ - MNP, cabinet canadien de services professionnels de premier plan pour les entreprises familiales et les entreprises à capital fermé, a obtenu l'accréditation Gold Employer Partner (employeur partenaire or) de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Cette distinction est réservée aux cabinets ayant fait montre d'un engagement à améliorer le service client par l'innovation et le développement des talents à l'interne.

Les professionnels en exercice qui détiennent le titre de Trust and Estate Practitioner (spécialiste en fiducie et en succession, ou TEP) sont reconnus comme des leaders dans leur domaine et tenus d'observer des normes d'expertise, de responsabilité et de conduite professionnelle rigoureuses. Les consommateurs souhaitant recevoir les meilleurs conseils sur les fiducies, les successions, les héritages et la planification successorale sollicitent généralement l'aide des TEP. MNP est un membre actif de nombreuses succursales et sections régionales STEP partout au Canada.

Pour mériter cette accréditation, le cabinet s'est soumis à un processus rigoureux pour faire la preuve de ses efforts soutenus visant à appuyer le perfectionnement professionnel et à offrir de l'aide ainsi que du mentorat à ses membres pour l'obtention de leur titre de TEP. Le profil d'employeur de qualité de MNP dans le domaine des fiducies et des successions s'en retrouve renforcé, et nous nous assurons de toujours disposer des compétences et connaissances nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients.

« L'accréditation Gold Employer Partner témoigne de l'engagement du cabinet à développer et à fortifier son offre de services aux entreprises familiales et de services-conseils, souligne John Hughes, vice-président principal, Entreprises à capital fermé chez MNP. Nous comptons plus de 30 TEP dans nos rangs, ce qui nous procure un cadre solide pour appuyer le développement de nos membres et l'atteinte de leurs objectifs. »

Michelle D. Coleman, associée chez MNP et présidente du comité des services aux membres de STEP Canada, ajoute : « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre engagement à soutenir nos clients. Nous travaillons sans cesse pour planifier notre propre relève, développer de nouveaux talents et encourager la participation aux programmes STEP afin que notre équipe dynamique de TEP fournisse les meilleurs conseils à nos clients. »

À propos de STEP

STEP est une association mondiale de professionnels en exercice qui se spécialisent dans les héritages familiaux et la planification successorale. Elle vise à améliorer la compréhension par le public des enjeux auxquels les familles sont confrontées dans ce domaine, ainsi qu'à promouvoir la formation et le respect de normes professionnelles élevées auprès de ses membres. Ces derniers aident les familles à planifier leur avenir par la préparation de testaments ou en répondant aux questions entourant les règles internationales, la protection des membres vulnérables, les entreprises familiales et les dons philanthropiques. Les membres à part entière de STEP, appelés TEP, sont reconnus mondialement comme des experts dans leur discipline grâce à leur expérience et à leurs compétences éprouvées.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organismes depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques adaptés à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies personnalisées adaptées à la réalité locale afin d'accélérer chaque étape de sa démarche vers le succès.

