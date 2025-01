MNP, CABINET NATIONAL DE SERVICES PROFESSIONNELS, S'ÉTABLIT À VICTORIAVILLE

MNP unit ses forces à celles de Provencher Girouard CPA inc. pour pousser encore plus loin son engagement envers la région Québec-Centre

CALGARY, AB, le 27 janv. 2025 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés Provencher Girouard CPA inc. dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1er mars 2025.

Situé à Victoriaville, au Québec, Provencher Girouard CPA inc. est dirigé par les associés William Girouard et Ève Provencher. Le cabinet offre un large éventail de services de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils aux entreprises. Il s'agira du premier bureau de MNP à Victoriaville.

MNP poursuit son expansion partout au Québec depuis l'ouverture de son bureau de Montréal en 2011, qui a marqué son entrée dans la province. Aujourd'hui, MNP y compte 34 bureaux, 204 associés et un effectif de plus de 1 500 personnes. L'associé directeur régional de MNP pour la région Québec-Centre, Alain Caillé, FCPA, a souligné que cette première fusion à Victoriaville est une preuve de l'engagement continu de MNP à poursuivre sa croissance dans ce marché :

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Provencher Girouard CPA inc. dans notre cabinet et de nous implanter à Victoriaville. De plus, des membres des bureaux avoisinants de MNP à Trois-Rivières et à Drummondville s'installeront aussi dans ce nouveau bureau afin de soutenir pleinement ce milieu des affaires florissant. »

Selon William Girouard, associé chez Provencher Girouard, cette fusion donne davantage de moyens à son équipe pour servir les clients :

« Nous étions à l'affût d'une occasion qui nous permettrait d'ajouter des ressources à notre équipe et de fournir davantage de moyens à nos clients pour demeurer concurrentiels sur le marché. MNP vient compléter et bonifier notre offre et nous donne des ressources qui nous permettront de mieux servir notre clientèle. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 130 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance approfondie de tous les secteurs et domaines d'affaires. Dans sa croissance pour devenir le plus grand cabinet à servir les petites et moyennes entreprises au Canada, MNP est toujours resté fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, a souligné Jeremy Cole, FCPA, FCA, CBV/EEE et premier vice-président de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels aussi respectée que celle de Provencher Girouard CPA inc. au sein de la famille MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir de servir d'alliés à nos clients. »

Ève Provencher, associée chez Provencher Girouard CPA inc., soutient que la culture d'entreprise est l'un des principaux éléments qui ont convaincu le cabinet de se joindre à MNP.

« Même si MNP est un cabinet comptable d'envergure nationale, il a toujours su garder une perspective régionale et une culture de proximité, en plus de soutenir le milieu local. Ces qualités étaient essentielles pour nous et notre équipe dans le choix du bon partenaire. Faire partie d'un cabinet comme MNP, qui dispose de ressources importantes, tout en demeurant près de notre clientèle, était une occasion unique que nous ne pouvions laisser passer. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web à l'adresse MNP.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Robin Ashford, vice-président, Marketing, MNP, [email protected]; Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected]; William Girouard, associé, Provencher Girouard CPA inc., [email protected]; Ève Provencher, associée, Provencher Girouard CPA inc., [email protected]