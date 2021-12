Le cabinet Éric Duguay, CPA se joint à MNP pour fournir encore plus de valeur aux entreprises de la région de Gaspé

CALGARY, AB, le 8 déc. 2021 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer qu'il fera l'acquisition du cabinet de comptables professionnels agréés Éric Duguay, CPA, avec prise d'effet le 1er janvier 2022.

Établi à Gaspé, au Québec, le cabinet Éric Duguay, CPA a été fondé par Éric Duguay il y a plus de 20 ans. Le cabinet offre un large éventail de services de comptabilité, de fiscalité et de conseils à des entreprises à capital fermé de la Gaspésie, dans une variété de secteurs. Éric Duguay se joindra à MNP à titre d'associé.

Bien établi à Montréal depuis 2011, MNP a étendu sa présence au reste du Québec en mars 2021 avec l'acquisition d'un sous-groupe de bureaux de Deloitte dans la province, où il compte aujourd'hui 21 bureaux et un effectif de plus de 900 personnes.

« La région de la Gaspésie compte un nombre impressionnant de petites et moyennes entreprises et organisations qui correspondent à la clientèle que nous visons, a précisé Stéphane Doiron, associé responsable des bureaux de MNP dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. MNP est fier de faire sa part dans le milieu des affaires de la Gaspésie en aidant les clients de toutes formes et tailles à réaliser leurs objectifs. Nous cherchions à nous investir encore davantage dans la région, et nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir un cabinet bien établi comme Éric Duguay, CPA au sein de MNP. »

En réponse à la hausse de la demande de ses clients, Éric Duguay cherchait un cabinet pouvant l'aider à soutenir sa croissance.

« Nous étions à l'affût d'une occasion qui nous permettrait d'ajouter des ressources à notre équipe et de fournir davantage de moyens à nos clients pour qu'ils demeurent concurrentiels dans un contexte d'affaires en constante évolution, a souligné M. Duguay. MNP vient bonifier notre offre et nous donne des ressources qui nous aideront à servir nos clients partout en Gaspésie. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance pointue des principaux secteurs et domaines d'affaires. En plus de ses services de fiscalité et de comptabilité, MNP offre également un large éventail de services de consultation et de services-conseils. La pratique des solutions numériques de MNP est l'une de celles qui connaît le plus grand essor au sein du cabinet.

« Nous avons connu une croissance importante au Québec cette année, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, mentionne Jeremy Cole, vice-président directeur de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet de services professionnels en qui les clients ont le plus confiance au Canada. C'est un grand bonheur d'accueillir Éric et son cabinet respecté dans la famille MNP. La culture et les valeurs de nos cabinets sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir d'établir des relations de confiance dans notre travail. »

M. Duguay et son équipe continueront d'occuper leur bureau de Gaspé, qui deviendra le premier bureau de MNP en Gaspésie. MNP compte déjà des bureaux à Rimouski, Trois-Pistoles, Matane, Sept-Îles et New Richmond, lesquels travailleront en étroite collaboration avec l'équipe de Gaspé pour servir leurs clients.

« La région de la Gaspésie est caractérisée par un vibrant milieu d'affaires, où l'on retrouve certaines des entreprises les plus innovantes au Québec, a ajouté M. Duguay. MNP partage ma vision : soutenir nos clients en élargissant nos services et notre présence dans cette collectivité. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée d'accomplir cet objectif ensemble. »



