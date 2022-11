MNP et Malenfant Dallaire, S.E.N.C.R.L. de Québec s'unissent pour bonifier le savoir-faire et l'expérience offerts aux clients

CALGARY, AB, le 21 nov. 2022 /CNW/ - MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer sa fusion avec Malenfant Dallaire, S.E.N.C.R.L., qui prendra effet le 1er janvier 2023.

Établi à Québec, Malenfant Dallaire compte neuf associés, qui se joindront tous à MNP dans le cadre de cette fusion, et une trentaine d'employés. Sa clientèle composée de PME, d'entités du secteur public et d'organismes sans but lucratif est répartie dans toute la province et bénéficie d'une vaste gamme de services, qui vont de la certification à la fiscalité, en passant par les services-conseils aux entreprises.

MNP s'est doté d'une solide présence au Québec depuis l'ouverture de son premier bureau à Montréal en 2011, qui a marqué son entrée sur ce marché. Le cabinet a depuis poursuivi son expansion dans la province, qui s'est accélérée au cours des deux dernières années. Aujourd'hui, MNP compte 26 bureaux ainsi que plus de 130 associés et un effectif de 1 000 personnes au Québec. Le cabinet s'est établi pour la première fois à Québec en 2022, par l'acquisition de Babin Consultants, un cabinet spécialisé en évaluation, avant de procéder ensuite à une fusion avec les experts-conseils du Groupe Trigone.

Jeremy Cole, vice-président directeur de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec, affirme que la présente fusion reflète la volonté de MNP de continuer à servir des clients d'un bout à l'autre de la province, grâce à une équipe de professionnels offrant des services de la plus haute qualité.

« Nous étions depuis un moment à la recherche du bon cabinet pour accroître notre présence à Québec, ajoute M. Cole. Québec est un incontournable pour l'économie de la région, compte tenu de son milieu des affaires florissant et de son secteur public important. Nous sommes donc enthousiastes d'y poursuivre notre croissance. Nous sommes ravis d'accueillir Malenfant Dallaire, qui partage nos valeurs et notre désir profond de bien servir nos clients, au sein de MNP. C'est avec grand plaisir que nous aiderons encore plus d'entreprises de la région à réaliser leur plein potentiel. »

Associé chez Malenfant Dallaire, Paul Bolduc (qui deviendra associé directeur régional chez MNP) soutient que cette fusion renforcera la capacité de son équipe à proposer un éventail complet de services professionnels à sa clientèle.

« Nous nous réjouissons de l'expérience de MNP dans la proposition de solutions adaptées aux propriétaires d'entreprises de Québec, affirme M. Bolduc. MNP vient compléter et bonifier l'offre de services pour notre milieu des affaires et nous procure davantage de ressources grâce auxquelles, nous en sommes convaincus, il sera possible de fournir encore plus de valeur à nos clients. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et offre une vaste gamme de services professionnels, en plus de posséder une connaissance pointue de tous les secteurs et domaines d'affaires. Outre des services de fiscalité et de comptabilité, MNP propose également un large éventail de services de consultation et de conseil, notamment par l'entremise de son groupe de transformation numérique en pleine croissance qui accompagne les clients dans leurs besoins.

Dans son ascension pour devenir le plus important cabinet du Canada à servir le marché des PME, MNP a toujours mis de l'avant sa culture entrepreneuriale et cherché à unir ses forces avec des cabinets et des professionnels aux mêmes visées qui sont en mesure de l'aider à donner suite à ses plans stratégiques pour poursuivre sa croissance.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, ajoute M. Cole. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet de confiance au Canada dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et des services-conseils. C'est un grand bonheur d'accueillir un cabinet aussi respecté que Malenfant Dallaire dans la famille MNP. La culture et les valeurs de nos organisations sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir d'établir des relations de confiance dans notre travail. »

Fondé en 1982, Malenfant Dallaire tire une grande fierté de la relation de proximité qu'il entretient avec chacun de ses clients. M. Bolduc soutient que la culture d'entreprise de MNP a été l'un des principaux facteurs qui ont mené à la décision de se joindre au cabinet.

« Pour nous tous, à titre d'associés chez Malenfant Dallaire, fusionner avec un cabinet qui partage notre culture et notre engagement envers nos clients était prioritaire. Lorsque nous prenons une décision aussi importante que celle de procéder à une fusion, il faut choisir le bon partenaire pour nous, mais surtout pour notre clientèle et notre personnel. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organismes depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques adaptés à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui alimentent sa réussite partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web : www.mnp.ca .

SOURCE MNP LLP

Renseignements: Tanja Gehring, directrice provinciale, Marketing, Québec, MNP, 514.228.7810, [email protected]; Paul Bolduc, associé, Malenfant Dallaire, S.E.N.C.R.L., 418.654.0636, [email protected]