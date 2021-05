MNP et McLelland Crawford Topp associent leurs forces au profit des entreprises du Grand Sudbury et du nord de l'Ontario.

CALGARY, AB, le 26 mai 2021 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets au Canada de services-conseils en comptabilité, fiscalité et activités commerciales, a le plaisir d'annoncer qu'elle s'associera à McLelland Crawford Topp, à compter du 1er septembre 2021.

Établie à Sudbury, en Ontario, McLelland Crawford Topp est dirigée par Cameron Crawford, Stephen McLelland et Rick Lindquist. Le cabinet comprend six membres et offre une gamme de services professionnels à des organisations dans toute la région du Grand Sudbury. Les trois associés se joindront à MNP, quoique M. McLelland planifie prendre sa retraite de la pratique publique plus tard en 2022.

MNP a fait ses débuts dans le marché de Sudbury en septembre 2013 par le biais d'une fusion avec Laberge Venne and Partners (LVP). Rob Mozzon, l'associé-directeur régional de MNP pour le nord de l'Ontario, affirme que MNP n'a cessé de vouloir élargir son équipe dans la région depuis lors.

« Sudbury est devenu le centre économique le plus actif dans le nord-est de l'Ontario avec une expansion importante dans les secteurs de ventes au détail, du gouvernement et des organismes sans but lucratif au cours des dernières années, » a déclaré M. Mozzon. « Nous sommes fiers de jouer notre rôle au sein de la collectivité de Sudbury, en aidant des clients variés à atteindre leurs objectifs. Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour renforcer notre engagement envers la région et nous sommes très heureux d'accueillir au sein de MNP, McLelland Crawford Topp - un cabinet qui partage nos valeurs et notre approche axée sur le client. »

La conjoncture dynamique sans précédent du marché a des effets sur l'exploitation de toutes les entreprises. Cameron Crawford, associé chez McLelland Crawford Topp, déclare que cette fusion renforce la capacité de son équipe à soutenir ses clients dans cet environnement exigeant :

« Nous étions à la recherche d'une occasion de doter notre équipe de ressources supplémentaires, ainsi que d'autres moyens d'aider nos clients à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés et saisir les opportunités qui se présentent à eux en cette période historiquement exceptionnelle », a déclaré M. Crawford. « MNP complète et rehausse nos offres de services actuelles et apporte une plus grande force professionnelle qui nous aidera à servir nos clients dans la région du Grand Sudbury. »

Fondée en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 emplacements à travers le Canada. Elle offre une large gamme de services et une expertise spécialisée dans tous les secteurs et domaines d'activités commerciales. En plus de son offre de services en fiscalité et en comptabilité, MNP propose une gamme variée de services-conseils, notamment en planification de la relève, planification successorale, risque d'entreprise, financement d'entreprise, évaluations et soutien en cas de litige, insolvabilité et restructuration d'entreprise, solutions technologiques, fiscalité transfrontalière et bien plus encore.

Bien qu'elle soit devenue le plus grand des cabinets axés sur le marché intermédiaire au Canada, MNP continue de préserver ses racines canadiennes, en aidant les entreprises canadiennes tant au pays qu'à l'étranger. Depuis son entrée sur le marché de l'Est du Canada à l'été 2008, MNP a ajouté plus de 60 emplacements en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique - y compris par l'acquisition récente de plusieurs bureaux de Deloitte - tout en continuant à rechercher des cabinets et des professionnels partageant les mêmes idées qui peuvent l'aider à mettre en œuvre ses plans stratégiques de croissance continue.

« Nous avons connu une croissance rapide, mais nous tenons absolument à préserver notre culture et nous avons donc toujours été très stratégiques quant aux personnes que nous invitons à rejoindre notre équipe », a déclaré Diana Render, vice-présidente exécutive de MNP pour le Canada atlantique et l'Ontario en dehors de la région du Grand Toronto. « Nous sommes connus dans les collectivités avec lesquelles nous travaillons comme étant l'un des cabinets de services-conseils en comptabilité, fiscalité et activités commerciales les plus fiables du Canada, et nous sommes donc ravis d'accueillir un cabinet très respecté comme McLelland Crawford Topp dans la famille de MNP. Nos cultures et nos valeurs sont bien alignées et nous partageons la même approche entrepreneuriale fondée sur la confiance pour mener nos activités commerciales. »

Tous les associés de McLelland Crawford Topp précisent que l'un des facteurs déterminants dans leur décision de se joindre à MNP était la culture :

« Bien que MNP soit un grand cabinet national, elle a toujours été connue pour son approche locale, sa culture de petite entreprise et son engagement à soutenir les collectivités locales dans lesquelles vivent et travaillent ses équipes, » a ajouté M. Crawford au nom du groupe d'associés. « C'est quelque chose qui est très important pour nous tous chez McLelland Crawford Topp; lorsqu'on prend une décision aussi importante, les deux entreprises doivent être compatibles. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à MNP. »

McLelland Crawford Topp restera à son emplacement actuel pour le moment et travaillera en collaboration étroite avec l'équipe de MNP déjà en place à Sudbury afin de fournir davantage de ressources et de services aux entreprises de la région. MNP envisage déplacer les deux équipes (en plus de ses activités commerciales en insolvabilité) dans un lieu partagé dès que des locaux appropriés auront été trouvés.

« La pandémie a créé un environnement unique dans lequel nous faisons face à une demande croissante de la part d'entreprises qui cherchent de l'aide pour relever les défis auxquels elles sont confrontées et saisir les opportunités qui s'offrent à elles », a ajouté M. Mozzon. « Cette fusion constitue une véritable formule gagnante pour les deux cabinets et pour le marché du Grand Sudbury, car nous serons en mesure d'approcher et de soutenir un plus grand nombre de ces organisations dans leur cheminement. Nous sommes ravis d'accueillir les associés et les professionnels de McLelland Crawford Topp dans l'équipe de MNP. »

À propos de MNP SENCRL, srl

MNP est l'un des plus importants cabinets comptable et de services-conseils au Canada, offrant des conseils sur la comptabilité, la fiscalité et les services-conseils axés sur le client. Avec une portée nationale et une concentration locale, MNP est fière d'offrir ses services aux particuliers ainsi qu'à des sociétés ouvertes et fermées depuis plus de 60 ans. C'est en développant de solides relations que MNP offre des stratégies personnalisées et une perspective locale pour les aider à réussir. Pour de l'information plus détaillée, visitez www.mnp.ca .

Renseignements: Robin Ashford, directeur en chef du marketing, Est du Canada, MNP, au 416-263-6966 ou à [email protected]; Cameron Crawford, Associé, McLelland Crawford Topp, au 705-673-1001 (poste 214) ou à [email protected]

