TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA) a le plaisir d'annoncer que l'entreprise a entamé des négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) autour de la suspension orale RADICAVAMD (édaravone) pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Vous pouvez suivre ces négociations sur le site web de l'APP.

« Il s'agit d'une étape importante pour garantir le remboursement de la suspension orale RADICAVAMD par les régimes provinciaux d'assurance-médicaments au Canada », déclare Atsushi Fujimoto, président de MTP-CA. « Nous tenons à remercier l'APP et les administrations membres pour leur intérêt et leur décision d'autoriser le remboursement de la suspension orale RADICAVAMD par leurs régimes. »

La suspension orale RADICAVAMD a reçu des recommandations positives du Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) et de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour le traitement des patients atteints de SLA. MTP-CA poursuit son étroite collaboration avec les intervenants intéressés pour pouvoir distribuer aux patients la suspension orale RADICAVAMD le plus tôt possible par l'intermédiaire de leur assurance privée et des formulaires gouvernementaux.

Suspension orale RADICAVAMD (édaravone)

La suspension orale RADICAVAMD est indiquée pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA)1. L'édaravone a été découverte et développée comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itérative. L'édaravone est déjà approuvée comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud depuis 2015. RADICAVAMD est approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis depuis mai 2017. L'autorisation de mise en marché de la perfusion RADICAVAMD IV a été accordée au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

La suspension orale RADICAVAMD (édaravone) est approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis depuis mai 2022. La suspension orale RADICAVAMD (édaravone) est autorisée par Santé Canada depuis novembre 2022.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. (MTP-CA) est une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de la société de portefeuille américaine détenue en totalité par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America inc. Elle a été constituée par MTPC dans le but de commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-america.com.

SOURCE Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected]