TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA) est fière d'apporter son soutien à un nouveau programme conçu pour aider les médecins et les autres professionnels de la santé à mieux comprendre l'impact que l'annonce d'un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique et de maladie du motoneurone (SLA/MMN) peut avoir sur les patients, les aidants et sur les professionnels de la santé eux-mêmes. Élaboré par un comité directeur d'experts sous la conduite d'Angela Genge, M.D., directrice générale du Centre d'excellence de la SLA et de l'unité de phase un au Neuro (Institut et hôpital neurologique de Montréal), le programme intitulé Comment annoncer la nouvelle en cas de SLA/MMN : un guide à l'intention des médecins et des professionnels paramédicaux a été présenté pour la première fois aux neurologues canadiens lors du Congrès 2023 de la Fédération des sciences neurologiques du Canada (FSNC), où il a reçu un accueil très favorable de la part des professionnels de la santé présents.

De nombreux professionnels de la santé ne se sentent pas en mesure d'annoncer un diagnostic difficile à un patient. Aux côtés d'un comité directeur de chefs de file qui travaille activement à améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies invalidantes, la Dre Genge a élaboré ce programme afin d'aider les professionnels de la santé à améliorer leurs compétences en communication et conseils.

« Il manque des programmes de formation médicale consacrés à la manière d'annoncer des informations délicates aux patients, » déclare la Dre Genge. « Pour ceux qui annoncent un diagnostic de SLA/MMN, il s'agit d'une nouvelle qui aura un impact immédiat et significatif sur le cours de la vie du patient, ainsi que pour sa famille et ses proches. »

En plus d'aider les médecins et autres professionnels de la santé à comprendre l'impact de l'annonce d'un diagnostic de SLA/MMN, le programme est également conçu pour les aider à définir et à aborder leurs propres préjugés et points de vue sur la SLA/MMN; la mort et l'agonie; à identifier et appliquer les meilleures pratiques pour communiquer les nouvelles aux personnes vivant avec la SLA et à leurs aidants; à répondre à la détresse des patients ou des aidants lorsqu'ils apprennent les nouvelles; et à appliquer la technique A-L S-PIKES en pratique clinique pour accroître leur confiance et leur confort lorsqu'ils doivent annoncer le diagnostic.

À propos de Comment annoncer la nouvelle en cas de SLA/MMN : un guide à l'intention des médecins et des professionnels paramédicaux.

Le comité directeur se compose de Melinda S. Kavanaugh, PhD, professeure de service social à l'université de Wisconsin-Milwaukee; Colleen O'Connell, M.D., physiatre et directrice de la recherche au Centre de réadaptation Stan Cassidy de l'université Dalhousie à Fredericton; et Cathy Cummings, MBA, directrice générale de l'Alliance internationale des associations SLA/MMN. Le programme bénéficie également du soutien de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, où Marc Massé, spécialiste des comptes en neurologie, se pose en défenseur de la cause. Si vous êtes professionnel de la santé et que vous souhaitez accéder au programme, d'une durée d'environ 90 minutes, veuillez consulter le site : https://www.als-mnd.org/support-for-health-professionals/how-to-break-the-news-in-als-mnd/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur le site Web : www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTP-CA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). MTPC est la branche pharmaceutique de Mitsubishi Chemical Group (MCG). MTPA a été fondée par MTPC pour commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Fondée par MTPC, elle commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web : www.mt-pharma-ca.com/fr/ ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

