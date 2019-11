Mitsubishi Tanabe Pharma Canada annonce que RADICAVA(MC) (édaravone) est offert dans le traitement de la Sclérose Latérale Amyotrophique

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. (MTP-CA), filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), a annoncé aujourd'hui que RADICAVAMC (édaravone) est maintenant offert au Canada. RADICAVA est un médicament administré par perfusion intraveineuse dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide1.

RADICAVA sera d'abord offert aux patients inscrits au programme d'approvisionnement en édaravone de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) et à tous les autres patients inscrits au programme de soutien aux patients MTP qui auront reçu une réponse positive à leur demande de remboursement.

« Cette étape représente un jalon important de notre engagement à long terme visant à améliorer considérablement la vie des Canadiens aux prises avec cette horrible maladie évolutive », a déclaré Atsushi Fujimoto, président, MTP-CA. « Nous sommes profondément dévoués aux personnes atteintes de SLA au Canada et nous poursuivrons sans relâche nos efforts pour honorer notre engagement. »

Les patients doivent consulter leur médecin traitant, qui peut entreprendre les démarches pour les inscrire au programme de soutien aux patients MTP, ce qui constitue la première étape pour obtenir de l'assistance en matière de remboursement.

À propos de RADICAVAMC (édaravone)

RADICAVA est indiqué pour ralentir la perte de capacité fonctionnelle, telle que mesurée par l'ALSFRS‑R (ALS Functional Rating Scale - Revised)2. L'édaravone a été découverte et mise au point pour le traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) au moyen d'un programme de développement clinique itératif mené sur une période de 13 ans. En 2015, l'emploi de l'édaravone a été approuvé dans le traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé RADICAVA en mai 2017. L'autorisation de mise en marché a été accordée au Canada en octobre 2018 et en Suisse en janvier 2019.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc.

Établie à Toronto, Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. (MTP-CA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, comme la SLA.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.

Établie à Jersey City au New Jersey, Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de la Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), elle-même détenue exclusivement par la société de portefeuille américaine Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America, Inc. MTPA se consacre à l'offre de produits novateurs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients en Amérique du Nord. Elle a été créée par MTPC pour commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord, dans l'objectif d'étendre sa gamme de produits au moyen de collaborations avec des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.mt-pharma-america.com.

