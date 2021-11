Mitsubishi Tanabe Pharma Canada annonce que l'Ile-du-Prince-Édouard a ajouté son traitement pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA) au formulaire provincial de médicaments

TORONTO, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc. (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA), a annoncé aujourd'hui que RADICAVAMD (édaravone), un traitement par perfusion pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA), est désormais remboursé par le régime Pharmacare de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en vertu d'une autorisation spéciale.

« Nous souhaitons remercier le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour son rôle déterminant dans la mise à disposition de ce traitement aux patients de la province de l'Î.-P.-É. admissibles et couverts par le régime public d'assurance médicaments, a déclaré Atsushi Fujimoto, président de MTP-CA. Les patients ont toujours été au centre de notre travail et cette nouvelle très positive représente un nouveau pas en avant pour la communauté canadienne de la SLA. »

Avec l'inscription de RADICAVA sur la liste des médicaments de l'Î.-P.-É., le traitement figure maintenant sur toutes les listes provinciales canadiennes, ainsi que sur celles du ministère des Anciens Combattants et du ministère des Services aux Autochtones par l'entremise du Programme des services de santé non assurés (SSNA).

« Il est bon de voir que les processus de remboursement public sont maintenant terminés à travers le Canada, de sorte que RADICAVA est accessible de façon abordable pour les Canadiens admissibles, peu importe où ils vivent, a déclaré Tammy Moore, PDG de la Société canadienne de la SLA. Pour la communauté SLA, le temps est un facteur essentiel. Du diagnostic précoce à l'accès aux options de traitement, chaque jour compte pour les familles canadiennes vivant avec la maladie. »

Il s'agit d'une étape importante dans les efforts de MTP-CA pour obtenir une couverture pour les Canadiens vivant avec la SLA et l'entreprise poursuit ses efforts pour s'assurer que tous les patients au Canada ont accès à RADICAVA.

À propos de RADICAVAMD (édaravone)

RADICAVAMD (édaravone) est indiqué pour ralentir la perte de fonction chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA), selon les mesures de l'échelle ALSFRS-R (ALS Functional Rating Scale-Revised)1. L'édaravone a été découverte et mise au point comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itérative. L'édaravone a été approuvée pour être utilisée comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVA a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en mai 2017. L'autorisation de mise sur le marché de RADICAVA a été accordée en octobre 2018 au Canada et en janvier 2019 en Suisse.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. est basée à Jersey City (N.J.). MTPA est une filiale en propriété exclusive de la société de portefeuille américaine détenue en totalité par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America inc. MTPA se consacre à fournir des produits novateurs qui permettent de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients d'Amérique du Nord. MTPA a été établie pour commercialiser des produits pharmaceutiques approuvés en Amérique du Nord et étendre sa gamme de produits grâce à des collaborations avec des partenaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web www.mt-pharma-america.com.

____________________________________________ 1 Monographie canadienne de RADICAVAMD (édaravone). 25 mars 2021. https://www.mt-pharma-ca.com/fr/notre-produit/.

