« Mitsubishi Motors montre l'exemple avec une nouvelle intégration harmonieuse du magasinage en ligne et des activités de nos concessionnaires pour offrir une expérience client complète et attrayante », explique Steve Carter, directeur général, Marketing, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

En accélérant le développement de sa capacité numérique pour répondre rapidement aux besoins des acheteurs, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) dématérialise complètement le parcours d'achat, depuis la consultation de l'inventaire jusqu'à l'évaluation des véhicules d'échange, en passant par les demandes de crédit. La plateforme en question offre aux acheteurs et aux concessionnaires une solution à la fine pointe de la technologie.

Propulsée par ClicAuto, la principale plateforme de commerce électronique de MotoInsight, la nouvelle expérience numérique de Mitsubishi donne vie au processus de sélection du véhicule grâce à des détails extraordinaires qui aident les Canadiens à choisir le véhicule, la version et les caractéristiques qui répondent à leurs besoins. L'expérience ne s'arrête pas là : le client a la possibilité de consulter et de sauvegarder de l'information sur différents choix et d'obtenir des réponses à toutes ses questions. Le tout se fait au rythme de l'acheteur, avec la possibilité d'étaler le magasinage sur plusieurs sessions et de communiquer directement avec le concessionnaire de son choix tout au long du processus.

La technologie de VVMC va bien au-delà d'une présentation sommaire du véhicule, puisqu'on y montre en détail et en toute transparence le prix de chaque véhicule, et qu'on y donne une explication complète et inédite des équipements et des caractéristiques de chaque modèle. Les clients peuvent même consulter le stock disponible de chaque concessionnaire pour vérifier la disponibilité de la configuration et de la couleur de leur choix.

L'expérience préalable à l'achat présente de l'information détaillée sur les accessoires, du porte-bagages de toit aux écrous de roue antivol, avec des photos, les spécifications et les prix. Les garanties prolongées sont expliquées en détail. Mieux encore, au fur et à mesure de l'exploration, chaque échelon s'ajoute au plan d'achat privilégié de l'acheteur pour éviter les surprises. L'acheteur peut même faire évaluer un véhicule d'échange, sous réserve d'une inspection finale, puis intégrer cette valeur pour réduire ses paiements finaux. Enfin, le client peut remplir une demande de crédit, puis indiquer au concessionnaire le véhicule de son choix et lui transmettre ses renseignements. Le système est transparent et facile à utiliser.

Une gamme complètement renouvelée

Ce portail numérique dynamique s'inscrit naturellement dans la nouvelle stratégie de transformation ambitieuse de VVMC, qui commence par un renouvellement complet de ses véhicules, dont le tout nouveau Outlander 2022, son modèle phare, qui marque les esprits par son style et son excellence technique.

« Mitsubishi Motors offre une solution complète permettant aux clients potentiels et aux acheteurs de découvrir en profondeur nos nouveaux modèles et nos modèles renouvelés, d'explorer et de comprendre tous les détails à leur rythme, dans le confort de leur foyer, tout en ayant une connexion instantanée avec leur concessionnaire », explique Steve Carter.

La plateforme ClicAuto a été créée sur mesure par l'entreprise MotoInsight, un fournisseur de logiciels qui exploite, comme propriétaire et partenaire, un éventail de sites Web de recherche et d'achat d'automobiles, dont ceux de Consumer Reports, Globe Drive, Black Book, Unhaggle et d'autres.

« Cela va bien au-delà de la vente de véhicules », affirme Andrew Tai, PDG de MotoInsight. « Avec ClicAuto, Mitsubishi Motors a réussi à intégrer tout le processus de vente, de la recherche à la détermination du prix, jusqu'à l'essai routier et l'achat final, et ce, de façon à faciliter la vie du client et du concessionnaire. »

À propos de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. VVMC a une gamme de véhicules composée de la sous-compacte à hayon Mirage, du multisegment sous-compact RVR, de l'Eclipse Cross, du tout nouveau Outlander, et de l'Outlander PHEV, le VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada. VVMC soutient ses concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés.

*JATO, selon les ventes de 2020

À propos de MotoInsight

MotoInsight s'associe aux constructeurs automobiles et aux concessionnaires dans le but de redéfinir la vente au détail d'automobiles. Le produit emblématique de MotoInsight, sa plateforme de vente au détail numérique MotoCommerceMC, permet des expériences d'achat de voitures révolutionnaires par l'entremise du commerce électronique et de canaux multiples. MotoInsight se spécialise aussi dans l'offre d'expériences clients sans niveau qui font le lien entre les canaux de niveau I, II et III pour créer un parcours unique et transparent.

SOURCE Mitsubishi Motor Sales of Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias de Mitsubishi Motors : Michelle Lee-Gracey, [email protected], 905-483-3569

Liens connexes

https://www.mitsubishi-motors.ca/