Mitacs désigné comme partenaire clé dans la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes Canadiens et Canadiennes dans le domaine de l'IA

OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Mitacs salue la publication de L'IA pour tous, la stratégie nationale fédérale en matière d'IA, qui vise à mettre en place une infrastructure d'intelligence artificielle fiable, sûre et souveraine, au bénéfice de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Mitacs est fier d'avoir été désigné par le premier ministre Carney comme partenaire pour créer un vivier essentiel d'emplois et d'opportunités professionnelles dans le domaine de l'IA à l'intention des jeunes Canadiens et Canadiennes.

Le Canada est depuis longtemps à la pointe de la recherche mondiale en intelligence artificielle, et cette stratégie définit la voie à suivre pour transformer ces connaissances en avantages économiques et sociaux pour l'ensemble du pays. Fidèle à son engagement en faveur de l'intelligence artificielle comme priorité de recherche, Mitacs occupe une position unique : il est à même de développer des programmes qui aident les entreprises à adopter l'IA et d'intégrer des équipes de recherche multidisciplinaires directement au sein des entreprises afin de relever des défis complexes en matière de R-D, en accélérant la mise au point de solutions d'IA innovantes et à forte valeur ajoutée. Grâce à des stages rémunérés en milieu professionnel destinés aux étudiant•es et aux chercheurs et chercheuses au postdoctorat, son modèle éprouvé aide les PME canadiennes à atténuer les risques liés à l'adoption de l'IA et offre aux jeunes Canadiens et Canadiennes l'expérience pratique nécessaire pour lancer leur carrière.

Pour déployer et développer l'IA de manière sûre et efficace, et pour tirer parti des avantages économiques concrets qu'elle offre, le capital humain -- c'est-à-dire la population canadienne -- constitue un levier essentiel. Des milliers d'innovateurs et d'innovatrices du Canada collaborent déjà avec Mitacs pour faire progresser et commercialiser des solutions d'IA dans des secteurs clés, notamment la santé et les sciences de la vie, l'énergie et les ressources naturelles, les transports, l'agriculture et la fabrication de pointe et la robotique. Cette annonce témoigne de la volonté du gouvernement de protéger la démocratie canadienne, de mettre sur pied une infrastructure d'IA robuste et souveraine et de reconnaître les talents dans le domaine de l'IA comme un atout stratégique national.

Faits en bref -- Mitacs et l'IA

Depuis 2018, Mitacs a soutenu plus de 42 000 projets d'innovation et 118 000 stages de recherche étudiants et postdoctoraux, dont plus de 4 800 stages axés sur l'IA.

Depuis 2018, Mitacs a investi 1,68 milliard de dollars en R-D.

Mitacs travaille avec 200+ établissements postsecondaires et plus de 12 500 entreprises partout au Canada.

Les entreprises qui s'associent à Mitacs enregistrent une hausse moyenne de 11 % de leur productivité.

Citations

« L'IA pour tous est exactement l'ambition nationale dont le Canada a besoin : une stratégie audacieuse, responsable et fondée sur la confiance. Le Canada possède la plus forte concentration de talents en IA au monde et cette stratégie met en place l'infrastructure nécessaire pour les mobiliser au sein de notre économie. Mitacs est heureux de permettre à plus de jeunes Canadiens et Canadiennes d'obtenir des emplois valorisants dans le domaine de l'IA, d'amener davantage d'entreprises à adopter l'IA en toute confiance et de renforcer les liens entre le milieu postsecondaire, le secteur privé et le gouvernement. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés du gouvernement du Canada en cette période décisive. »

- Stephen Lucas, Ph. D., PDG, Mitacs

Appel à l'action

Pour en savoir plus sur l'IA en tant que domaine de recherche prioritaire pour Mitacs, consultez :

https://www.mitacs.ca/fr-ca/nouvelles/facteurs-de-reussite-de-la-strategie-canadienne-en-matiere-d-ia/

À propos de Mitacs

Depuis plus de 25 ans, Mitacs contribue à la croissance de l'économie et au développement de la main-d'œuvre de l'avenir en créant des liens entre le secteur privé, le milieu postsecondaire et des partenaires internationaux pour résoudre des problèmes concrets. Nous appuyons la collaboration en recherche entre le milieu postsecondaire et le secteur privé grâce à des stages cofinancés par les entreprises partenaires et destinés aux étudiantes et étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs, ainsi qu'aux chercheurs et chercheuses au postdoctorat, à titre de lien essentiel entre la recherche et la commercialisation. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, Research Manitoba, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l'Ontario, Innovation PEI, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Yukon.

SOURCE Mitacs Inc.

Personne-ressource, médias : Katherine Janson, (437) 297-8596, [email protected]