NEWARK, Californie, le 11 août 2026 /CNW/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, chef de file mondial des solutions de serveurs haute performance et écoénergétiques et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE : 3706), a annoncé l'inauguration officielle de ses installations agrandies de MiTAC Computing Technology USA Corporation à Newark, en Californie. L'expansion stratégique renforce l'investissement de MiTAC dans l'infrastructure technologique nord-américaine, la co-innovation avec ses clients et la croissance à long terme de l'entreprise.

MiTAC Computing Technology USA Corporation annonce l'inauguration officielle de son bureau agrandi de Newark afin de soutenir la croissance des infrastructures aux États-Unis

L'installation modernisée renforce l'envergure opérationnelle et les capacités d'ingénierie de MiTAC dans quatre principaux centres d'excellence :

Unité Lancement de nouveaux produits : Conçue spécialement pour des architectures à l'échelle du rack dotées de systèmes avancés de refroidissement à air et par liquide, permettant la production rapide de prototypes et la réalisation de tests clients à distance.

Conçue spécialement pour des architectures à l'échelle du rack dotées de systèmes avancés de refroidissement à air et par liquide, permettant la production rapide de prototypes et la réalisation de tests clients à distance. Laboratoire d'ingénierie : Assure une validation complète de bout en bout des systèmes matériels et logiciels pour les charges de travail IA et infonuagiques des entreprises.

Assure une validation complète de bout en bout des systèmes matériels et logiciels pour les charges de travail IA et infonuagiques des entreprises. Centre d'expérience client : Permet aux clients hyperscale et professionnels d'accéder directement aux plus récentes infrastructures complètes de MiTAC, des serveurs aux grappes de serveurs.

Permet aux clients hyperscale et professionnels d'accéder directement aux plus récentes infrastructures complètes de MiTAC, des serveurs aux grappes de serveurs. Centre de services : Fournit un soutien technique spécialisé après le déploiement, une gestion du cycle de vie et des services sur le terrain.

« Cette nouvelle installation reflète l'engagement continu de MiTAC à renforcer sa présence aux côtés de ses clients américains et de ses partenaires de l'écosystème », a déclaré Raymond Huang, directeur général de MiTAC Computing Technology USA Corporation. « Grâce à cette expansion, nous fournissons directement des services locaux d'ingénierie, d'essais, de validation et d'analyse des défaillances afin de renforcer nos activités de vente et de fabrication aux États-Unis. En associant un soutien local à notre expertise de longue date en matière de fabrication de pointe, cette expansion crée un pôle de collaboration qui permettra d'accélérer la mise en marché des infrastructures de centres de données de nouvelle génération. Nous nous réjouissons des possibilités qu'elle créera pour l'innovation et les partenariats dans la région. »

La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants des autorités municipales, des clients importants, des partenaires stratégiques de l'industrie et des représentants de la communauté pour une inauguration officielle, des activités de réseautage avec les dirigeants, des visites guidées des installations et des démonstrations interactives mettant en valeur les capacités complètes de MiTAC en matière d'ingénierie des systèmes.

MiTAC a eu l'honneur d'accueillir le maire de Newark, Michael Hannon, qui a prononcé une allocution et remis un certificat au nom de la ville, ainsi qu'Eve Marie Little, membre du conseil municipal de Newark, David Benoun, directeur municipal, Steven Turner, directeur du développement communautaire, Angela Tsui, directrice adjointe du développement économique, et Lily Mei, directrice générale de la Chambre de commerce de Newark.

MiTAC Computing Technology USA Corporation remercie sincèrement le maire Hannon, nos distingués invités de la ville, nos précieux clients, nos partenaires stratégiques et les commanditaires de l'événement - AMD, Micron, SanDisk, TDS et D&H - pour leur soutien et leur engagement commun à stimuler l'innovation dans le domaine de l'IA.

À propos de MiTAC Computing Technology USA Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE : 3706), offre des solutions de serveurs complètes et écoénergétiques appuyées par une expertise sectorielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le calcul haute performance, l'informatique en nuage et l'informatique en périphérie, MiTAC Computing applique des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis - des serveurs barebone aux systèmes complets, en passant par les architectures à l'échelle du rack et les déploiements au niveau des grappes - tout en assurant pleinement les performances et l'intégration.

MiTAC Computing Technology USA Corporation s'engage à offrir innovation, performance et service exclusif à ses clients et partenaires partout en Amérique du Nord.

Site internet de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation

Contact presse : MiTAC Computing Technology USA Corporation, Josephine Chan, [email protected]