RUST, Allemagne, 26 mars 2026 /CNW/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, leader mondial des solutions de serveurs haute performance et écoénergétiques, et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE : 3706), présente ses dernières infrastructures prêtes pour l'IA, ses plateformes conformes aux normes OCP et ses innovations en matière de refroidissement liquide au CloudFest 2026 (stands H15 et H16). L'entreprise collabore avec les leaders du secteur, AMD et Intel, pour présenter des solutions évolutives à l'échelle des serveurs et du rack, conçues pour répondre à la demande croissante de centres de données durables.

MiTAC Computing dessine l'informatique du futur au Cloud Fest 2026 (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corporation)

MiTAC Computing présentera également une étude de cas sur scène avec le fournisseur de services cloud Qarnot, présentant un déploiement qui fait progresser l'informatique haute performance durable en France dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et la banque.

Solutions accélérées par processeur graphique à l'ère de l'IA

MiTAC G4520G6 - Plateforme de serveur flexible conçue pour l'infrastructure cloud et les charges de travail HPC. Doté des derniers processeurs Intel ® Xeon ® 6, il offre de meilleures performances par watt pour les environnements haute densité et évolutifs. La plateforme prend en charge jusqu'à 8 processeurs graphiques PCIe Gen5 double largeur, permettant une accélération puissante pour l'entraînement IA, l'inférence et les charges de travail HPC.

Xeon 6, il offre de meilleures performances par watt pour les environnements haute densité et évolutifs. La plateforme prend en charge jusqu'à 8 processeurs graphiques PCIe Gen5 double largeur, permettant une accélération puissante pour l'entraînement IA, l'inférence et les charges de travail HPC. MiTAC HG68-B8016 - Plateforme multi-nœuds conçue pour le cloud gaming et les charges de travail à forte intensité de calcul. Elle intègre cinq nœuds mono-socket dotés de processeurs AMD EPYC™ 4005 Series, chacun prenant en charge la mémoire DDR5-5600 et le stockage NVMe pour optimiser l'efficacité des déploiements cloud-natifs.

MiTAC TN85-B8261 - Serveur GPU à double socket prenant en charge jusqu'à quatre processeurs graphiques à double emplacement. Avec 24 emplacements DDR5-6400 RDIMM et des supports de stockage NVMe sans outil, il offre le débit et la flexibilité nécessaires aux environnements Deep Learning et HPC.

Solutions conformes aux normes OCP pour les charges de travail d'entreprise évolutives

MiTAC C2810Z5 - Serveur conforme à la norme OCP qui prend en charge les processeurs AMD EPYC™ 9005/9004 et offre des configurations de stockage flexibles E1.S et U.2 NVMe, une conception thermique optimisée et un support pour des déploiements ORv3 denses.

MiTAC C2811Z5 - Serveur OCP à nœuds multiples conçu pour les environnements à forte intensité de calcul. Alimenté par les processeurs AMD EPYC™ 9005 Series, il prend en charge 12 fentes de mémoire DDR5-6400 (jusqu'à 3 To par nœud) et le stockage NVMe E1.S, permettant des performances stables pour les charges de travail HPC exigeantes telles que les simulations scientifiques et la modélisation météorologique.

MiTAC R2520G6 - Serveur d'entreprise équipé de deux processeurs Intel® Xeon® 6, jusqu'à 32 RDIMM DDR5-6400 et d'un stockage évolutif NVMe U.2 prenant en charge jusqu'à 24 lecteurs. La plateforme adopte une architecture modulaire de type OCP pour la mise en réseau, la gestion et les entrées/sorties à large bande passante, permettant une flexibilité de type hyperscale, des mises à niveau simplifiées et un débit amélioré pour le stockage des données, l'analyse et le prétraitement des données IA.

MiTAC M2810Z5 - Serveur d'entreprise optimisé pour l'informatique en nuage conçu pour les charges de travail d'E/S haute performance, assurant une large bande passante et un accès rapide aux données pour les grandes bases de données et les applications transactionnelles. La plateforme adopte une architecture de réseau et de stockage OCP, y compris OCP NIC 3.0 et E1.S NVMe, associée à une conception hyperscale à nœuds multiples pour assurer une densité de calcul élevée, des mises à niveau de réseau flexibles et une meilleure fonctionnalité des centres de données cloud.

Refroidissement liquide de précision pour les demandes de calcul les plus lourdes

Optimisé pour les charges de travail d'entraînement IA à grande échelle, le rack à haute densité 48U EIA de la série MR1100 offre un débit soutenu et une faible latence. Il intègre les derniers processeurs graphiques AMD Instinct™ MI355X (jusqu'à huit par nœud) et les CPU AMD EPYC™ 9005 avec une capacité de mémoire massive de 6 To par unité. Prenant en charge entre 64 et 256 processeurs graphiques au total, cette solution tire parti du refroidissement par circulation de fluide et des cartes réseau AMD PensandoMC Pollara 400 AI pour offrir des performances non limitées sur une structure de réseau à grande vitesse de 400/800 Go/s.

Les solutions MiTAC sont également présentées au stand H14 en partenariat avec ScaleUp Technologies et aux stands G15 et Z47 en partenariat avec ASBIS Enterprises.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - de la R&D et de la fabrication à l'assistance mondiale - MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données hyperscale, le HPC et les applications d'IA, garantissant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie serveur innovante, efficace et fiable ainsi que par ses solutions intégrées matérielles et logicielles, qui permettent aux entreprises de relever les défis à venir.

Visitez le site www.mitaccomputing.com

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SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation

Contact presse : MiTAC Computing Technology Corporation, Sarah Chen Lin, [email protected]