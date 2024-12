Missions du premier ministre à Paris - Divulgations proactives des coûts

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec publie aujourd'hui de manière transparente et proactive les coûts engendrés par les déplacements et frais de séjour de la mission du premier ministre du Québec, François Legault, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, en France, du 1er au 6 octobre 2024, à l'occasion du 19e Sommet de la Francophonie ainsi que du déplacement du premier ministre pour assister, sur invitation du président de la République française, à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, du 6 au 8 décembre 2024.

Ces bilans incluent respectivement les sommes engagées pour les délégations officielles, soit le premier ministre, la ministre Martine Biron et les 10 personnes de la délégation d'accompagnement lors de la mission dans le cadre du 19e Sommet de la Francophonie, ainsi que le premier ministre avec trois personnes de la délégation d'accompagnement pour la réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Mission en France dans le cadre du 19e Sommet de la Francophonie

Les frais de cette mission de 6 jours s'élevaient, en date du 16 octobre 2024, à 233 300 $. Cette somme comprend les frais de transport aérien et terrestre, l'hébergement et les frais de séjour, les dépenses de logistique (salles et équipements) et d'hospitalité (réunions et réceptions).

Déplacement pour la cérémonie de réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Les frais de cette visite de deux jours s'élevaient, en date du 18 décembre 2024, à 35 000 $. Cette somme comprend les frais de transport aérien et terrestre, l'hébergement et les frais de séjour.

Faits saillants de la mission dans le cadre du 19e Sommet de la Francophonie :

Le premier ministre François Legault s'est entretenu avec le président de la République française, Emmanuel Macron, à l'occasion du forum économique Francotech. Le premier ministre s'est également entretenu avec les ex-premiers ministres Michel Barnier et Gabriel Attal .

et . Le premier ministre François Legault s'est adressé aux ambassadeurs auprès de l'UNESCO réunis dans l'enceinte de l'UNESCO à l'invitation du gouvernement du Québec. Cette toute première prise de parole d'un premier ministre du Québec a porté sur l'engagement du Québec en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones à l'ère du numérique.

Sur le plan économique, le premier ministre a rencontré plusieurs dirigeants d'entreprises québécoises et françaises, dont Alstom, Ubisoft, Safran et Thales.

Lors du 19 e Sommet de la Francophonie, le premier ministre François Legault a consolidé les liens politiques et économiques du Québec avec les 92 autres États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Son plaidoyer a porté sur la promotion et la valorisation de la langue française dans les domaines prioritaires pour le Québec.

Sommet de la Francophonie, le premier ministre François Legault a consolidé les liens politiques et économiques du Québec avec les 92 autres États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Son plaidoyer a porté sur la promotion et la valorisation de la langue française dans les domaines prioritaires pour le Québec. La ministre Martine Biron a quant à elle coprésidé le 70e conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Elle a également réalisé des entretiens bilatéraux stratégiques et a participé à la 45e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie. Martine Biron a profité de cette tribune pour rappeler l'engagement continu du Québec en Francophonie et son soutien aux projets mis en œuvre par l'OIF en faveur de la langue française.

Faits saillants du déplacement dans le cadre de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris :

La cathédrale Notre-Dame de Paris a été entièrement rénovée après avoir été ravagée par un incendie en avril 2019. Après cinq ans et demi de travaux, le 7 décembre 2024 marquait la réouverture de la Cathédrale et la fin de ce « chantier du siècle » qui a rendu toute sa splendeur à ce chef-d'œuvre d'architecture gothique.

a été entièrement rénovée après avoir été ravagée par un incendie en avril 2019. Après cinq ans et demi de travaux, le 7 décembre 2024 marquait la réouverture de la Cathédrale et la fin de ce « chantier du siècle » qui a rendu toute sa splendeur à ce chef-d'œuvre d'architecture gothique. Cette renaissance a été rendue possible grâce au savoir-faire de milliers d'artisans, dont le forgeron taillandier québécois, Mathieu Collette , spécialisé dans la confection d'outils pour les métiers traditionnels.

, spécialisé dans la confection d'outils pour les métiers traditionnels. Profitant de sa présence à Paris, le premier ministre François Legault a rencontré plusieurs dignitaires et personnalités, notamment le président élu des États-Unis, Donald J. Trump , son responsable désigné de l'Efficacité gouvernementale, Elon Musk , ainsi que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky .

