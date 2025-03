Mission économique - Hannover Messe 2025 - Le premier ministre du Québec en Allemagne pour renforcer la position du Québec sur le marché européen

QUÉBEC, le 30 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, participera, du 30 mars au 1er avril, au plus grand événement commercial en technologie industrielle au monde, Hannover Messe 2025, en Allemagne.

Cette mission permettra au premier ministre de positionner avantageusement le Québec dans les chaînes de valeur allemandes et européennes, en plus d'appuyer les entreprises et associations manufacturières québécoises dans leurs démarches de diversification de marchés et d'amélioration de leur productivité. Au total, ce sont près de 100 organisations et entreprises québécoises issues des secteurs de l'automatisation, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la mobilité et des technologies propres qui participeront à cette mission commerciale.

Le premier ministre en profitera pour rencontrer des personnalités politiques et figures clés du monde économique. Ces entretiens auront notamment comme objectif de renforcer au plus haut niveau les liens du Québec avec la puissance économique qu'est l'Allemagne, un partenaire essentiel dans un contexte où la diversification des marchés s'avère incontournable.

Citation :

« La guerre commerciale entamée par le président Trump nous pousse à réévaluer notre relation commerciale avec les États-Unis. C'est indéniable, le Québec doit s'ouvrir à d'autres marchés. Comme toute crise présente des occasions, il faut saisir celles qui s'offrent à nous pour créer de nouveaux partenariats et renforcer nos liens avec d'autres alliés. L'intensification de notre collaboration avec l'Allemagne, et l'Europe plus largement, dans des secteurs comme l'aéronautique et la défense, les transports, les technologies ou l'intelligence artificielle pourrait par exemple réduire notre dépendance aux politiques commerciales américaines et permettre à notre économie de devenir encore plus forte et résiliente. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

La présence du Québec est coordonnée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avec l'appui d'Investissement Québec International, de la Délégation générale du Québec à Munich , du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et de Commerce International Québec.

Troisième économie mondiale (après les États-Unis et la Chine), l'Allemagne est un partenaire commercial incontournable pour le Québec : quatrième à l'échelle internationale et premier en Europe. En 2023, les échanges du Québec avec l'Allemagne ont atteint 8,2 G$, dont 1,6 G$ en exportations et 6,6 G$ en importations.

. En 2023, les échanges du Québec avec l'Allemagne ont atteint 8,2 G$, dont 1,6 G$ en exportations et 6,6 G$ en importations. L'Allemagne est un pays stratégique pour le Québec, non seulement sur le plan fédéral, mais aussi à travers ses États fédérés, dont la Bavière, avec laquelle le Québec entretient une coopération depuis 35 ans, et Hambourg, avec lequel le Québec a signé un partenariat stratégique en 2024.

Le Québec est présent en Allemagne depuis plus de 50 ans. Deux représentations québécoises couvrent le territoire allemand : la Délégation générale du Québec à Munich et l'Antenne du Québec à Berlin .

