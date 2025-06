Mission économique en France - Le premier ministre se rend en France pour rehausser les exportations et les partenariats économiques du Québec dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense

QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se rend en France où il dirigera, du 13 au 16 juin, une importante mission économique dans le cadre du rendez-vous mondial du secteur de l'aérospatiale : le Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) à Paris - Le Bourget. Il y rencontrera des acteurs diplomatiques et des figures clés du monde économique, notamment dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, y participera également à compter du 15 juin.

Alors que l'Union européenne a annoncé son intention d'investir des centaines de milliards d'euros dans le secteur de la défense, cette mission misera sur le caractère unique, direct et privilégié de la relation franco-québécoise pour augmenter les échanges commerciaux et les flux d'investissement avec la France ainsi que pour renforcer sa posture de partenaire de confiance sur les autres marchés internationaux.

Alors que le Québec excelle dans le domaine de l'aérospatiale, le premier ministre viendra soutenir une délégation de plus de 175 personnes qui représentent 49 entreprises et 19 organisations québécoises des secteurs de l'aérospatiale et de la défense dans leur intégration aux chaînes d'approvisionnement internationales, en favorisant les rencontres avec de grands donneurs d'ordres. Au cours de son séjour, le premier ministre visitera également VivaTech, le plus important événement européen consacré à la technologie qui rassemble plus de 13 000 jeunes pousses.

Rappelons que le Québec est le troisième pôle mondial en aéronautique, après Seattle et Toulouse, et qu'il est le seul endroit au monde où les trois géants Bombardier, Boeing et Airbus, sont installés. Le Québec regorge également de minéraux critiques et stratégiques qui joueront un rôle exponentiel dans les ambitions de l'Europe en matière de défense et d'intelligence artificielle.

« Le contexte économique mondial évolue rapidement. Entre la montée du protectionnisme américain et les nouvelles possibilités d'affaires qui se redessinent, le Québec doit miser sur sa réputation de partenaire fiable et crédible pour transformer ces bouleversements en occasions concrètes pour nos entreprises. Nos entrepreneurs cherchent activement à diversifier leurs marchés, et comme gouvernement économique, nous sommes là pour les appuyer. Grâce à notre expertise de calibre mondial en aérospatiale et à nos ressources critiques et stratégiques, nous avons tout en main pour générer des retombées durables chez nous, notamment de bons emplois bien rémunérés. Le Bourget, c'est plus qu'un salon, c'est une porte d'entrée vers de nouvelles alliances et de nouveaux marchés. »

François Legault, premier ministre du Québec

Le 55 e SIAE se déroulera du 16 au 22 juin. Il s'agit du plus grand événement en aérospatiale au monde. L'événement se tient tous les deux ans à Le Bourget , en banlieue de Paris , en alternance avec le Salon international de l'aéronautique de Farnborough (FIA), au Royaume-Uni. Le gouvernement du Québec assure une présence au SIAE du Bourget et au FIA de Farnborough depuis près de 30 ans, aux côtés d'une importante délégation d'entrepreneurs québécois.

SIAE se déroulera du 16 au 22 juin. Il s'agit du plus grand événement en aérospatiale au monde. L'événement se tient tous les deux ans à , en banlieue de , en alternance avec le Salon international de l'aéronautique de Farnborough (FIA), au Royaume-Uni. Le gouvernement du Québec assure une présence au SIAE du Bourget et au FIA de Farnborough depuis près de 30 ans, aux côtés d'une importante délégation d'entrepreneurs québécois. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie coordonne la délégation officielle de cette mission avec un important volet politique, témoignant de la relation directe et privilégiée entre nos deux nations.

Investissement Québec International coordonne la mission et la délégation économique québécoise, de concert avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que la Délégation générale du Québec à Paris , en collaboration avec Aéro Montréal.

, en collaboration avec Aéro Montréal. La délégation économique québécoise sera composée notamment de 49 entreprises et de 19 organisations québécoises, totalisant plus de 175 personnes venant essentiellement des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Un Espace Québec sera aménagé pour promouvoir l'expertise québécoise. Quatorze entreprises québécoises exposeront à l'Espace Québec, soit OPAL-RT Technologies, CEL Aerospace, Groupe DCM, Placeteco, Moovinv, Leesta industries, Beslogic IA, Lantern 3D, Vestshell, MTLS Aerostructure, C3RiOS Systems, Alphacasting, Kontron Canada et Groupe Meloche. Plusieurs autres exposeront au SIAE de façon indépendante, dont Bombardier, CAE, Bell Textron, Pratt & Whitney, Héroux Devtek, CMC Electronics, Max Technologies, Flying Whales et Abipa International.



