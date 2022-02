Mission du premier ministre à Glasgow à l'occasion de la COP-26: divulgation proactive des coûts

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Par souci de transparence, le gouvernement divulgue les frais rattachés aux principales missions du premier ministre François Legault à l'étranger. À la suite de sa mission effectuée en novembre dernier à l'occasion de la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue à Glasgow en Écosse, le gouvernement publie aujourd'hui de manière proactive les coûts engendrés par les déplacements et les frais de séjour.

Les frais de cette mission de trois jours s'élèvent, au 10 janvier 2022, à 119 300 $. Cette somme comprend 54 700$ pour les frais de transport aérien et terrestre, 54 800 $ pour l'hébergement et les frais de séjour, 5 800 $ en logistique (salles et services d'accueil à l'aéroport), 1 900 $ pour les repas officiels et un point de presse, ainsi qu'un montant de 2 100 $ versé en compensation GES pour l'ensemble des déplacements effectués.

Ce bilan fourni par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie inclut les sommes engagées pour la délégation officielle - le premier ministre - et les onze personnes de la délégation d'accompagnement. Il n'inclut pas les dépenses engagées par des membres de la Sûreté du Québec et par Investissement Québec.

Rappelons que la COP26, présidée par le Royaume-Uni, a eu lieu du 31 octobre au 12 novembre 2021. Cette Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a réuni plusieurs milliers de participants du monde entier, dont des représentants gouvernementaux, des scientifiques et des représentants de la société civile. Une vingtaine de représentants d'entreprises et d'acteurs économiques ont participé à une mission commerciale coordonnée par Investissement Québec International en marge de la COP26.

Faits saillants de la mission québécoise à Glasgow :

Investissement global de 5 G$ pour doter le Québec d'une importante flotte d'autobus électriques : le premier ministre François Legault a annoncé un important engagement financier de son gouvernement au cours des prochaines années pour atteindre l'objectif ambitieux d'électrifier plus de la moitié des autobus urbains qui circuleront au Québec d'ici 2030. Ces sommes historiques vont permettre aux sociétés de transport en commun d'acquérir environ 2 148 nouveaux autobus entièrement électriques d'ici 2030.

Montréal deviendra le cœur de la finance durable en Amérique : la Fondation IFRS, principale instance internationale de normalisation en matière de comptabilité financière, a confirmé que la Ville de Montréal a été retenue pour accueillir l'un des bureaux principaux du nouveau Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité, l' International Sustainability Standards Board (ISSB). La mission de l'ISSB sera d'établir et de diffuser, à l'échelle internationale, les normes régissant la divulgation par les entreprises des informations ESG (aspects environnementaux, sociaux et bonne gouvernance).

: la Fondation IFRS, principale instance internationale de normalisation en matière de comptabilité financière, a confirmé que la Ville de Montréal a été retenue pour accueillir l'un des bureaux principaux du nouveau Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité, l' (ISSB). La mission de l'ISSB sera d'établir et de diffuser, à l'échelle internationale, les normes régissant la divulgation par les entreprises des informations ESG (aspects environnementaux, sociaux et bonne gouvernance). Le Québec se joint à la Beyond Oil and Gas Coalition : le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé, le 4 novembre, l'adhésion du Québec à la Beyond Oil and Gas Coalition (BOGA) en qualité de membre associé. Cette initiative mondiale vise à mobiliser les gouvernements nationaux et infranationaux qui ont adopté des mesures concrètes pour restreindre la production de pétrole et de gaz sur leur territoire. Elle a pour objectif de créer une large coalition afin d'accélérer l'abandon progressif de la production de combustibles fossiles, conformément aux cibles de l'Accord de Paris sur le climat.

