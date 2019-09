Mission de la ministre Caroline Proulx en Italie - Renforcement du partenariat économique Québec-Italie

MILAN, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, vient de conclure une mission de trois jours en Italie, laquelle a permis de renforcer le partenariat économique entre ce pays et le Québec. À cette occasion, la ministre a pu réaffirmer l'intérêt du gouvernement du Québec à tisser des liens avec les milieux politique et économique italiens, en particulier milanais et lombards, et souligner l'importance que ce dernier accorde à ses relations avec l'Italie depuis plus d'un demi-siècle.

Au cours de cette première mission en territoire italien, la ministre a notamment assisté au World Manufacturing Forum et a rencontré des acteurs politiques influents, en plus de nombreuses personnalités du milieu des affaires. Devant une vingtaine d'entreprises italiennes ayant des unités productives au Québec et membres du Club Affaires Italie-Québec, dont Arneg et Mapei, la ministre Proulx a eu l'occasion de promouvoir le dynamisme et la vitalité de l'économie québécoise afin de favoriser l'attraction d'investissements italiens au Québec. Mme Proulx s'est notamment entretenue avec le président de la Lombardie, M. Attilio Fontana, le président du World Manufacturing Forum et président de Mecaer Aviation Group, M. Alberto Ribolla, la vice-présidente pour l'internationalisation de la Confindustria Lombardia, Mme Licia Mattioli, ainsi que la présidente-directrice générale du Groupe Bracco, Mme Diana Bracco.

« Notre présence en Italie a permis de démontrer la force économique et l'attractivité du Québec aux représentants d'industries italiennes qui cherchent à percer de nouveaux marchés et qui souhaitent réaliser des investissements étrangers. Elle a également été l'occasion de faire connaître aux Italiens et aux Européens l'expertise québécoise dans des secteurs de pointe, tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale et les sciences de la vie, et de paver la voie à de nouvelles avenues de collaboration. Votre gouvernement est engagé à soutenir les entreprises qui choisissent le Québec pour stimuler leur expansion, au bénéfice de notre économie. »

Coopération Québec-Italie

La présence institutionnelle du Québec en Italie remonte à 1965. La coopération bilatérale institutionnalisée entre le Québec et l'Italie s'insère dans le cadre de la Sous-commission mixte Québec-Italie (SCMQI), mise en place en 1992 par le ministère des Affaires internationales québécois et le ministère italien des Affaires étrangères.

En 2018, l'Italie se classait au 5 e rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'Union européenne (UE-28) et au 10 e rang de ses partenaires commerciaux à l'échelle internationale. Les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Italie se chiffraient à 3,4 milliards de dollars.

rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'Union européenne (UE-28) et au 10 rang de ses partenaires commerciaux à l'échelle internationale. Les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Italie se chiffraient à 3,4 milliards de dollars. En 2011, un partenariat administratif en matière de collaboration industrielle et technologique a été conclu entre le Québec et la Lombardie. Ce partenariat a été renouvelé en octobre 2014 sous la forme d'une entente en matière de recherche et d'innovation, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

World Manufacturing Forum

Le World Manufacturing Forum est un événement qui rassemble environ 1 000 participants venant d'une quarantaine de pays et issus du milieu politique, des multinationales et des PME, ainsi que de la communauté universitaire.

Fondé en 2011 par la Confindustria Lombardia (l'équivalent du Conseil du patronat de la région de Lombardie) et l'École polytechnique de Milan , le World Manufacturing Forum est considéré comme le « Davos de l'industrie manufacturière ».

