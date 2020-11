Mission Bon Accueil fait appel aux Montréalais pour une importante campagne qui unit les communautés en temps de pandémie

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Avec un cri de ralliement résonnant dans tout le Québec, Mission Bon Accueil lance Montréal Aide Montréal, une campagne multi-plateformes qui unit tous les Québécois sous une bannière communautaire.

Mission Bon Accueil, le plus grand portail vers l'aide pour les Montréalais dans le besoin, lance Montréal Aide Montréal, une campagne multi-plateformes bilingue conçue pour mobiliser les gens de tous âges afin de célébrer la force de la communauté et mettre en lumière le besoin d'aide incessant pour les gens qui souffrent de pauvreté, d'itinérance, d'insécurité alimentaire, de santé mentale, pour les jeunes en crise, pour ceux qui ont un emploi précaire ou pire encore.

Pendant plus d'un mois, près de cent Montréalais ont généreusement donné de leur temps pour enregistrer des messages de soutien pour les Québécois dans le besoin. Depuis novembre et tout au long de 2021, leurs voix seront entendues à la radio, à la télévision et sur les médias sociaux, leurs nombreux visages seront vus sur des affiches géantes partout dans la ville.

À Mission Bon Accueil, nous avons pour but de transformer Montréal en une ville exempte d'itinérance chronique et d'éliminer la faim, tout particulièrement chez les enfants. Ce but est d'autant plus pertinent en ces moments éprouvants de Covid-19 que des gens qui n'auraient jamais pensé être affectés par de tels problèmes se débattent aujourd'hui avec l'insécurité financière ou alimentaire. À l'aube de la saison des fêtes où tout le monde a à cœur de « donner », même si les choses sont différentes cette année, Montréal Aide Montréal rappelle que les Montréalais comptent sur les Montréalais pour redonner, incluant « Noël pour Tous ». Cette collecte annuelle de jouets, offrant des cadeaux à plus de 7000 enfants, débutera fin novembre et se poursuivra pendant quatre semaines.

On parle ici de la communauté qui aide la communauté ; grâce aux gens qui ont volontairement et généreusement offert de leur temps pour participer à notre campagne et soutenir nos programmes, une seule et même voix s'élève, parlant pour tous les âges, toutes les nationalités. Tous se mobilisent pour soutenir ensemble ceux qui sont moins fortunés. Quels que soient votre âge, les moyens dont vous disposez, ou le temps que vous pouvez donner, chaque petit geste compte et nous aide à atteindre notre but.

-Sam Watts, Directeur général, Mission Bon Accueil

Montréal Aide Montréal est présentée par la Fondation Home Depot Canada, OUTFRONT et la station de radio The Beat, 92.5.

À PROPOS DE NOUS

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais dans le besoin. Nous redonnons l'espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces qui comprennent la préparation dans nos cuisines, de 4 700 repas par semaine. Le Marché Bon Accueil fournit gratuitement chaque semaine de la nourriture à plus de 3 000 Montréalais.

