MISSISSAUGA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Miss Vickie's® Canada a émis aujourd'hui le rappel volontaire en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique d'un nombre limité de produits Miss Vickie's® en raison de rapports isolés faisant état de la présence d'un petit morceau de verre au fond de sacs. Jusqu'à présent, un nombre restreint de consommateurs ont émis des préoccupations liées à cette situation et une blessure dentaire mineure a été rapportée. L'organisation travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour coordonner le rappel. Ces produits ont été vendus en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Une liste complète des produits visés par le rappel et leurs points de vente est disponible au www.missvickies.ca.