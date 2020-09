Les nouveaux processeurs graphiques de la série NVIDIA GeForce RTX 30, la 2 e génération de RTX, sont munis de nouveaux cœurs RT et Tensor et de nouveaux multiprocesseurs de diffusion, ce qui procure aux jeux et aux applications de création des éléments visuels étonnants, des fréquences d'image extraordinairement rapides, et une accélération par intelligence artificielle. Propulsée par l'architecture NVIDIA Ampere, qui rehausse la performance par watt d'un facteur étant jusqu'à 1,9 fois supérieur par rapport à la génération précédente, la série RTX 30 alimente sans effort les expériences graphiques pour l'ensemble des résolutions, même celles de 8K dans la frange supérieure. Les processeurs graphiques GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 représentent le plus grand bond générationnel en la matière de toute l'histoire de NVIDIA.

Le processeur graphique le plus rapide pour le jeu

La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 adopte une conception nouvelle avec fioritures qui donne du mouvement à l'immobilité ainsi que des avancées sur le plan du refroidissement.

« La série GeForce RTX 30 fondée sur l'architecture NVIDIA Ampere est une merveille d'ingénierie », déclare Tony Wong, chef de la direction à ZOTAC. « Nous avons décidé de raffiner les composants, de restreindre le design matériel externe et de moderniser le refroidissement afin d'optimiser chaque processeur graphique. »

« Nous avons très hâte de voir la prouesse d'ingénierie et la conception matérielle visionnaire de ZOTAC repousser davantage les limites de l'architecture de processeur graphique la plus sophistiquée qui soit », affirme Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial GeForce à NVIDIA.

AMP Extreme - De haut calibre

Étant un favori depuis toujours auprès des joueurs sur ordinateur grâce à son design de haut niveau et à sa performance absolue, le processeur AMP Extreme, avec une conception entièrement nouvelle, adopte la technologie HoloBlack, un design unique s'appuyant sur un fini holographique s'apparentant à une aurore qui donne du mouvement à l'immobilité. L'ornement change de couleurs selon l'angle de visionnement avec une transparence qui n'est visible que lorsque l'éclairage SPECTRA 2.0 RGB illumine le dessous.

L'effort de conception visant à unifier les faces arrière et avant se poursuit avec l'inclusion d'une plaque arrière de bouclage et avec l'ajout d'un éclairage ARGB. Une nouvelle embase RGB à 3 broches permet de brancher une bande RGB à DEL externe qui se synchronise avec l'éclairage de la carte graphique.

Alors que les plaques avant et arrière faites de métal moulé assurent la durabilité physique du processeur sous tous les angles, le modèle AMP Extreme dispose aussi du composant POWERBOOST, une puce résistant aux températures élevées qui augmente la longévité et rehausse la performance.

Lancement des modèles Trinity et Twin Edge

La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 comprend les modèles Trinity et Twin Edge, munis de ventilateurs triples et doubles. Les modèles Trinity, Twin Edge et AMP Extreme comportent un système de refroidissement IceStorm 2.0, qui est plus perfectionné.

Le puissant refroidisseur intègre des percées et il est construit sur mesure pour une couverture plus large, permettant au processeur graphique de demeurer plus frais et de fonctionner plus intensément. Le nouveau ventilateur à 11 pales améliore l'écoulement d'air dans une proportion pouvant atteindre 10 % en comparaison au design de génération précédente, alors que les ajustements apportés à la conception du dissipateur thermique, l'amélioration de l'aménagement du caloduc et une couverture élargie rehaussent la performance globale. La fonctionnalité d'arrêt de ventilateur FREEZE a aussi été intégrée à davantage de modèles qu'auparavant.

Profitez de l'utilitaire ZOTAC GAMING FireStorm pour mettre au point la carte graphique, surveiller le processeur graphique, régler la vitesse du ventilateur à partir des modèles munis de la fonction Active Fan Control, personnaliser l'éclairage RGB, et plus encore.

Offre

Les modèles Trinity de la série ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 seront lancés dans la 2e moitié de septembre 2020, alors que les modèles AMP Extreme et Twin Edge devraient être offerts à compter d'octobre 2020.

Pour en savoir plus : https://www.zotac.com/page/zotac-gaming-geforce-rtx-30-series_prnewswire

À propos de ZOTAC GAMING

Derrière le regard perçant des yeux robotisés se trouvent la puissance et la technologie d'avenir qui satisfont l'ego de l'invaincu et du guerrier. Fondé en 2017, ZOTAC GAMING est le mouvement pionnier qui jaillit du noyau de la marque ZOTAC; il vise à créer les composants matériels ultimes pour ordinateur destinés aux personnes qui vivent pour jouer. C'est l'incarnation de nos prouesses d'ingénierie et de notre expertise de conception, qui représente plus d'une décennie de performance de précision. Cela fait de ZOTAC GAMING une force de premier plan qui a vu le jour pour offrir la meilleure expérience de jeu sur ordinateur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1245339/ZOTAC_GAMING_GEFORCE_RTX_30_SERIES.jpg

SOURCE ZOTAC Technology Limited

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : APAC, Karly Kwok, +852 2687-7912, [email protected]; Chine, Christine Feng, +86 755-8330-9050-856, [email protected]; EMOAI, Maciej Wieczorek, +49 8709-915-3021, [email protected]; Amériques, Buu Ly, +1 909-594-4300, poste 730, [email protected]