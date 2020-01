Mises en nomination annoncées pour les prix JUNO 2020

Alessia Cara mène avec six mises en nomination,

Tory Lanez en a cinq

Le public est invité à voter pour son finaliste favori dans le cadre du prix

JUNO du Choix du public présenté par TD sur junofanchoice.ca

TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Les artistes mis en nomination pour la 49e édition annuelle des prix JUNO ont été annoncés par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS). Les prix JUNO 2020 qui seront diffusés en direct le 15 mars sur les ondes de CBC, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, l'application CBC Listen et à l'international sur cbcmusic.ca/junos.

Pour la liste complète des finalistes et leurs biographies, ainsi que pour obtenir plus de renseignements concernant les prix JUNO 2020, veuillez visiter le site junoawards.ca .

Présentatrice de l'émission des prix JUNO, Alessia Cara est en tête cette année avec un total de six mises en nomination, dans les catégories suivantes : JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année, Compositeur de l'année* et Album pop de l'année*. Tory Lanez a pour sa part reçu cinq mises en nomination dans les catégories JUNO du Choix du public*, Artiste de l'année, Enregistrement rap de l'année ainsi que deux mises en nomination dans la catégorie Enregistrement R&B/soul de l'année.

Les artistes ayant décroché trois mises en nomination sont Alexandra Stréliski pour Album de l'année*, Révélation de l'année* et Album instrumental de l'année*; Bryan Adams pour Album de l'année*, Artiste de l'année et Album adulte contemporain de l'année; bülow pour Single de l'année, Compositeur de l'année et Album pop de l'année*; Loud Luxury pour JUNO du Choix du public*, Groupe de l'année et Enregistrement dance de l'année; NAV pour JUNO du Choix du public*, Album de l'année* et Enregistrement rap de l'année; et Shawn Mendes pour JUNO du Choix du public*, Single de l'année et Artiste de l'année.

La province hôte, la Saskatchewan, est bien représentée au chapitre des mises en nomination avec plusieurs artistes mis en nomination pour la première fois, dont Hunter Brothers pour Révélation de l'année (groupe)* et Album country de l'année; Foxwarren pour Album alternatif de l'année*; The Dead South pour Album roots traditionnel de l'année; et Terri Fidelak et Carey Shaw pour Illustration d'album de l'année.

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE L'academie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement

Renseignements: Sheri Clish, rock-it promotions, [email protected] 416.656.0707 x 122

Liens connexes

www.juno-awards.ca