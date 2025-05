Le nombre réel de mises en chantier s'est accru de 17 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 21 720 en avril 2025, alors qu'il était de 18 539 en avril 2024. Il s'agit d'un record absolu pour ce mois de l'année. Le cumul annuel se situe maintenant à 67 022, en baisse de 2 % par rapport à celui de janvier à avril 2024.

« L'augmentation des mises en chantier d'habitations en avril s'explique par la hausse observée pour tous les types de logements au Québec et dans les provinces des Prairies. En Ontario et en Colombie-Britannique, les mises en chantier ont encore diminué le mois dernier par rapport à la même période en 2024. L'incertitude économique actuelle aura des conséquences sur l'offre et la demande de logements neufs. La SCHL en surveillera de près les effets au cours des prochains mois », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

Dans les centres de 10 000 habitants ou plus au Canada , le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 28 % en avril (259 788) par rapport à mars (202 668).

, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 28 % en avril (259 788) par rapport à mars (202 668). Dans les régions rurales, ce nombre a été estimé à 18 818.

Parmi les 3 plus grandes villes du Canada , Montréal a connu une hausse de 64 % du nombre réel de mises en chantier en avril par rapport au même mois en 2024. Ce résultat s'explique surtout par la croissance des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , le nombre réel de mises en chantier a augmenté de 6 % durant la même période, grâce au segment des logements collectifs. À Toronto par contre, la baisse d'activité dans ce segment a fait diminuer de 25 % le nombre total d'habitations mises en chantier en avril par rapport à un an plus tôt.

, Montréal a connu une hausse de 64 % du nombre réel de mises en chantier en avril par rapport au même mois en 2024. Ce résultat s'explique surtout par la croissance des mises en chantier de logements collectifs. À , le nombre réel de mises en chantier a augmenté de 6 % durant la même période, grâce au segment des logements collectifs. À par contre, la baisse d'activité dans ce segment a fait diminuer de 25 % le nombre total d'habitations mises en chantier en avril par rapport à un an plus tôt. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 16 juin à 8 h 15 (HE).

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 16 juin à 8 h 15 (HE). Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]