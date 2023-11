Mises à pied chez Pascan Aviation - perte d'un service essentiel pour les régions du Québec

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des agents de bord de Pascan Aviation dénonce avec véhémence les mises à pied annoncées par le transporteur aérien local. C'est près de la moitié de la vingtaine d'agent(e)s de bord qui risquent de perdre leur emploi au cours des prochaines semaines. Les pilotes sont également touchés. D'ailleurs, la compagnie a fait part de son intention de procéder à la fermeture de sa base à Québec prévue pour le 27 novembre 2023.

Selon le président du syndicat, ces licenciements sont la conséquence directe de l'arrêt du Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels du gouvernement du Québec.

« Ces mises à pied aggravent le sentiment de perte déjà ressenti par la population des régions du Québec en raison de la désertion progressive des services aériens essentiels. De plus, ce sont des emplois intéressants qui disparaissent », a déploré Jessé Vigneault, président du Syndicat des agent(e)s de bord de Pascan Aviation.

Rappelons que l'arrêt de ce programme d'aide gouvernemental, lequel est destiné à maintenir les services aériens régionaux, est décrié par plusieurs actrices et acteurs sociaux et politiques soulignant que cette décision met en péril la connectivité cruciale pour les citoyens et citoyennes vivant dans des régions éloignées ou mal desservies.

Le syndicat appelle les autorités gouvernementales à réévaluer la cessation du programme d'aide et à prendre des mesures immédiates pour protéger les services aériens régionaux essentiels. Celui-ci continuera également à travailler ardemment à la défense des intérêts de ses membres.

