MONTRÉAL, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après une absence de deux ans au calendrier du Championnat du Monde de la Formule 1, le Grand Prix du Canada est ravi d'annoncer que les amateurs désirant se procurer des billets pour l'édition 2022 qui aura lieu au circuit Gilles-Villeneuve les 17-18-19 juin prochain, pourront le faire à partir du lundi 6 décembre 2021.

« Ça fait plus de deux ans que nous avons accueilli les amateurs de course automobile au circuit Gilles-Villeneuve et nous sommes impatients de les revoir en 2022 après une attente qui a semblé interminable. Nous souhaitons remercier les autorités sanitaires avec qui nous avons travaillé étroitement afin d'assurer un environnement sécuritaire pour tous. » - François Dumontier, Président et Chef de la direction du F1GPCanada.

Les amateurs désirant se procurer des billets peuvent le faire via le site web de l'événement au gpcanada.ca ou en communiquant avec la billetterie au 514-350-0000 du lundi au vendredi entre 9h à 21h ou les week-ends entre 9h et 17h.

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane est le promoteur exclusif du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, en vertu d'une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1) jusqu'en 2031.

SOURCE FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA

Renseignements: Sandrine Garneau- Le Bel, Directrice Communications & Marketing, FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, 438-392-9649

Liens connexes

www.gpcanada.ca