Mise en valeur du patrimoine - Plus de 500 000 $ pour soutenir la mise en valeur des patrimoines culturels et naturels dans les quartiers montréalais

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce l'octroi d'un soutien financier totalisant 513 243 $ à 19 projets d'organismes culturels ou communautaires dans le cadre du programme Patrimoines montréalais: une mise en valeur dans les quartiers 2021.

Ce programme qui s'inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec vise entre autres à favoriser l'accessibilité aux patrimoines, à accroître la connaissance des patrimoines montréalais et à augmenter la diffusion d'activités de sensibilisation mettant en valeur sa richesse et sa diversité.

Les projets soutenus sont portés par différentes institutions muséales, des organismes spécialisés dans la mise en valeur des patrimoines, ainsi que des organismes culturels ou communautaires.

Ils comprennent une offre très diversifiée : expositions, ateliers, activités, expériences innovantes, visites commentées, circuits patrimoniaux, conférences, rencontres, cartographie ou encore création de sites web et applications téléphoniques. De plus, les différents projets se situent dans des environnements variés : dans différents arrondissements, au cœur du site patrimonial de Montréal, le Vieux-Montréal et au sein du site patrimonial du Mont-Royal.

« En soutenant les organismes qui mettent en valeur l'histoire et les différents patrimoines à l'échelle des quartiers, la Ville de Montréal permet aux citoyennes et aux citoyens de se réapproprier leur mémoire et leur culture tout en stimulant la curiosité et l'intérêt de la population pour la sauvegarde et le rayonnement de la diversité des patrimoines montréalais », a souligné la vice-présidente et élue responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le programme Patrimoines montréalais par l'intermédiaire de l'entente sur le développement culturel conclue avec la Ville de Montréal. Cet appui témoigne de notre engagement dans la valorisation et la préservation du patrimoine québécois, dont nous sommes fiers. Je félicite les organismes sélectionnés pour leurs projets consacrés à la connaissance et à la mise en valeur des patrimoines de notre métropole, contribuant ainsi à rendre cette grande richesse collective plus accessible à l'ensemble des Québécoises et des Québécois », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

