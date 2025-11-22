QUÉBEC, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, désigne le meneur du groupe Les Colocs, André « Dédé » Fortin (1962-2000), comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cette annonce concorde avec le mois de son anniversaire et le dévoilement d'une œuvre commémorative en son honneur dans la municipalité de Normandin, où il a grandi.

Musicien multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète, André « Dédé » Fortin est une figure marquante de l'histoire récente de la culture populaire québécoise. Il a notamment contribué au renouveau de la chanson québécoise d'expression française au tournant des années 1990. Par les textes de ses chansons abordant les injustices sociales, les ruptures amoureuses et la solitude, le mal de vivre, la pauvreté, la maladie, et les dépendances, il a aussi participé au renouveau de la chanson engagée, tout en y apportant une touche originale. Les trois albums qu'il a enregistrés avec Les Colocs connaissent un succès considérable, propulsant le groupe sur les scènes du Québec et jusqu'en Europe. Sur le plan musical, l'une des contributions importantes d'André Fortin est d'avoir intégré au rock francophone un large éventail de styles musicaux, reflétant la diversité culturelle du Québec. Son œuvre continue de résonner depuis son décès tragique et la dissolution des Colocs, comme en témoignent les nombreuses marques de reconnaissance reçues et les artistes qui se réclament de son influence.

Citations

« Il y a vingt-cinq ans, le Québec perdait tragiquement un artiste exceptionnel. Pourtant, l'œuvre de Dédé Fortin continue de vibrer avec force et émotion dans le cœur des gens. En procédant à cette désignation, je souhaite contribuer à la préservation de la mémoire de cet artiste talentueux, qui a laissé une empreinte profonde sur la musique québécoise et notre culture populaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je remercie le ministre d'avoir pris la décision de mettre en valeur le personnage d'André Fortin et d'avoir appuyé financièrement l'initiative de commémoration portée par la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Dédé », c'est beaucoup plus que Les Colocs. C'était une personne vraie, touchante, fière de son coin de pays et surtout de son accent du Lac. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants

La réalisation du monument en hommage à André « Dédé » Fortin a été rendue possible grâce à une aide financière gouvernementale de 50 000 $ versée dans le cadre de la 3 e édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration.

édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration. La Loi sur le patrimoine culturel permet au ministre de la Culture et des Communications de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques.

permet au ministre de la Culture et des Communications de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques. La désignation permet au ministre de rappeler leur souvenir, d'entretenir leur place dans la mémoire collective et de favoriser une plus grande appréciation de l'histoire du Québec. L'élément désigné est alors inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec et des informations à son sujet sont diffusées dans le site Internet du Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Soutien aux initiatives de commémoration

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]