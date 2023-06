Mise en valeur du patrimoine autochtone : 75 toponymes autochtones s'ajoutent à la carte interactive

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la Commission de toponymie ajoute quelque 75 noms de lieux sélectionnés par des communautés autochtones à sa carte interactive Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec.

Ainsi, des toponymes de deux nouvelles communautés sont désormais affichés dans la carte, soit ceux de la Première Nation Abitibiwinni et ceux de la Première Nation des Innus de Pessamit. De plus, des noms de lieux provenant de quatre communautés ayant déjà contribué au développement de la carte interactive lors de son lancement il y a un an ont été ajoutés.

La carte met dorénavant en lumière plus de 175 noms de lieux abénakis, anichinabés, innus, naskapis et wendat particulièrement significatifs. Ces noms ont été retenus par des représentantes et représentants de communautés autochtones en raison de leur valeur sur le plan culturel, que ce soit parce qu'ils désignent des entités géographiques importantes dans l'histoire des communautés, ou encore parce qu'ils revêtent une symbolique forte pour elles.

Par la publication de cette carte, la Commission de toponymie souhaite souligner l'importance de la toponymie autochtone en tant que partie intégrante du patrimoine toponymique québécois de même que contribuer à sa sauvegarde et à sa diffusion.

Faits saillants

La Commission de toponymie a publié la première version de la carte Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec le 20 juin 2022.





le 20 juin 2022. La carte présente les noms de lieux choisis par neuf communautés appartenant à cinq des onze nations autochtones du Québec. Les noms de lieux retenus par d'autres communautés seront progressivement ajoutés.





Des extraits sonores, enregistrés par des membres des communautés représentées, permettent d'entendre la prononciation de plusieurs toponymes.





La toponymie officielle du Québec compte plus de 14 500 noms de lieux d'origine autochtone. La Commission de toponymie reconnaît et diffuse en outre plus de 2 000 noms de lieux traditionnels des Premières Nations et des Inuit.





Cette quatrième carte interactive fait partie d'autres outils qui mettent en valeur le patrimoine toponymique du Québec, comme la Banque de noms de lieux du Québec .





. Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

Liens connexes

Carte interactive Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec : cartes.toponymie.gouv.qc.ca/autochtone

: cartes.toponymie.gouv.qc.ca/autochtone Site Web de la Commission de toponymie : toponymie.gouv.qc.ca

Facebook /OQLF.QC Instagram /OQLF.QC Twitter /OQLF

SOURCE Commission de toponymie

Renseignements: Chantal Bouchard, Porte-parole, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]