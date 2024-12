Mise en service officielle du premier segment du corridor de mobilité durable Henri-Bourassa

Le maintien de deux voies véhiculaires par direction, plutôt que trois ou quatre, pour apaiser la rue et accorder davantage d'espace au transport collectif et à la mobilité active;

Une piste cyclable unidirectionnelle protégée faisant partie du Réseau express vélo (REV), dans les deux directions;

Une voie réservée aux autobus de type Service rapide par bus (SRB), dans les deux directions;

Des quais pour autobus universellement accessibles à chacun des arrêts d'autobus;

Une sécurisation des intersections avec la construction de zones-refuges pour piétons et la mise aux normes des feux de circulation.

La plantation d'arbres, l'ajout de mobilier urbain, ainsi que l'asphaltage et le marquage permanent du tronçon entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Lajeunesse se feront pour leur part au printemps.

Rappelons que le souhait de la Ville est de réaménager, d'ici 2026, le boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Marcelin-Wilson et la rue des Récollets, afin d'en faire un axe de mobilité efficace et sécuritaire pour l'ensemble des usagers. Henri-Bourassa deviendra ainsi le premier boulevard où se côtoieront un REV et un service de transport rapide par bus. Le projet assurera un espace particulier et sécuritaire pour tous les types d'usagers de la route, qu'il s'agisse des piétons, des cyclistes, des utilisateurs du transport collectif ou encore des automobilistes.

Le projet est mené en concertation avec le milieu, les riverains ayant été rencontrés par la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal lors des phases de planification et de conception, afin que les aménagements soient bien intégrés au milieu. Un agent de liaison a également été disponible durant les travaux.

Le corridor de mobilité durable est en cohérence avec le projet de Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, qui vise notamment à accélérer la transition écologique et à renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion. Le projet s'inscrit par ailleurs dans la démarche Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016 et qui vise un bilan de zéro décès et blessé grave sur son réseau.

Citations

« Nous sommes heureux de la mise en service d'un premier tronçon du corridor de mobilité durable Henri-Bourassa. Ce projet fera une différence majeure pour les citoyennes et les citoyens qui empruntent cette artère, particulièrement pour les plus vulnérables. Grâce aux pistes du Réseau express vélo et au SRB léger, il sera désormais possible de se déplacer à vélo et en bus de façon efficace, fiable et sécuritaire, tout au long de l'année, sur cet axe important qui relie plusieurs quartiers du nord de l'île. Le corridor de mobilité durable est une alternative supplémentaire à l'automobile dans ce secteur où les besoins en matière de mobilités actives et collectives sont importants. »

- Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Nous sommes très enthousiastes de voir ce projet se réaliser, puisqu'il a permis le réaménagement à échelle humaine du boulevard Henri-Bourassa. C'est une avancée considérable pour l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et pour Montréal, car il vient offrir à toutes et à tous des conditions sécuritaires et confortables. Le corridor de mobilité durable permettra à la population qui habite dans les quartiers résidentiels de notre arrondissement de se réapproprier l'espace public grâce à un grand axe apaisé. Il n'y a pas de doute qu'il redynamisera cette artère. La création d'un réseau continu de bus et de piste cyclable comme celui qui voit le jour aujourd'hui sur Henri-Bourassa réitère notre engagement de faire de la mobilité durable une priorité. Nous avons hâte de voir le déploiement, dès l'année prochaine, des phases subséquentes de ce projet structurant, qui desservira de nombreux quartiers de différents arrondissements. »

- Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, présidente du comité exécutif par intérim et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs

« La mise en service du premier tronçon du corridor de mobilité durable Henri-Bourassa est une excellente nouvelle pour la clientèle de la STM, tant dans les secteurs nord de Montréal, que pour les déplacements est-ouest. Ce projet novateur, permettant une cohabitation entre le transport collectif et les vélos, offrira une infrastructure de type SRB léger à la clientèle, qui bénéficiera d'un service de bus fréquent, rapide, fiable et ponctuel. Cela démontre en outre que la STM peut livrer un projet d'amélioration de l'offre dans des délais rapides et à moindre coût. En effet, la voie réservée exclusive aux bus, dotée d'une coloration rouge de la chaussée, et la mise en place de feux prioritaires en temps réel amélioreront considérablement le service. À terme, les lignes de bus qui circuleront sur le SRB Henri-Bourassa avantageront plus de 60 000 déplacements quotidiens, dont plus de 40 000 dès la première phase déployée aujourd'hui. Rappelons que ce projet permettra une meilleure connectivité avec les divers réseaux structurants de transport collectif, notamment avec plusieurs lignes de bus, la ligne orange du métro, le futur REM dans l'Ouest-de-l'Île ainsi que le SRB Pie-IX. »

- Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]