MONTRÉAL et BLENDECQUES, France, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service commerciale du parc éolien de Santerre de 15 MW de puissance installée, situé dans le département de la Somme, en France. La mise en service de ce parc éolien, le 1er août dernier, porte la capacité de Boralex en France à 993 MW et la capacité totale de Boralex à travers le monde à 2 055 MW.

Un chantier livré dans les temps malgré la crise sanitaire

Le parc éolien de Santerre est le premier site mis en service par Boralex en 2020. Le contexte très particulier du 1er semestre 2020 a retardé le chantier d'un mois dans sa phase de raccordement. Les équipes Boralex ont su s'adapter à cette situation pour finaliser le chantier éolien dans le respect des règles sanitaires et des nouvelles consignes de sécurité.

« Nous sommes ravis d'annoncer la mise en service du parc éolien de Santerre dont la construction a été finalisée durant la période de confinement. Cela démontre l'agilité et la capacité de Boralex à livrer ses actifs dans un contexte extraordinaire », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe. « J'aimerais d'ailleurs saluer nos équipes et nos partenaires pour leur détermination et leur engagement envers ce projet réalisé dans le budget prévu et mis en service avec seulement un mois de retard. »

Le parc éolien de 7 éoliennes Vestas V100 d'une puissance unitaire allant de 2 MW à 2,2 MW a été financé grâce à la facilité de crédit incluse dans le refinancement des actifs français annoncé fin 2019. Il possède un contrat d'achat d'une durée de 20 ans et sa production annuelle d'électricité est évaluée à plus de 46 712 MWh, soit l'équivalent de la consommation d'environ 7 500 foyers.

Le nouveau parc éolien opéré depuis la base de maintenance d'Abbeville (Somme)

En 2001, Boralex implantait son siège social français à Blendecques dans les Hauts-de-France. En 2020, la Société a réaffirmé son attachement à cette région en ouvrant une nouvelle base de maintenance à Abbeville, dans le département de la Somme, créant ainsi 6 emplois locaux et non délocalisables. Le parc éolien de Santerre sera opéré par les équipes d'exploitation d'Abbeville.

« La mise en service du parc éolien de Santerre couplée à l'ouverture de notre base de maintenance permet à Boralex de poursuivre sa politique de croissance sur le marché français, dans le cadre des objectifs ambitieux de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie », a ajouté Nicolas Wolff.

Dans un contexte de relance économique verte et industrielle en France, Boralex continue d'accompagner la transition énergétique des territoires et leur développement économique. Au 1er septembre 2020, dans la région Hauts-de-France, Boralex emploie plus de 70 personnes réparties dans 3 agences et exploite plus de 400 MW, soit l'équivalent de la consommation d'environ 200 000 foyers.

