Mise en service d'une mesure préférentielle pour bus sur le boulevard Fréchette à Chambly

« Je suis très heureuse d'inaugurer aujourd'hui cette voie de type UAB qui permettra d'améliorer la fluidité en période de pointe dans le secteur dans Chambly. La réduction de la congestion routière dans la région métropolitaine est une priorité pour notre gouvernement et des initiatives comme celle d'exo permettra de rendre les déplacements des citoyens plus efficaces et plus rapides. »

- Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je salue la mise place par exo de des mesures préférentielles pour bus afin d'améliorer les déplacements des citoyens de la région de Chambly. Cette nouvelle voie réservée aménagée sur l'accotement fera gagner du temps à l'ensemble des usagers de la route. »

- M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Chambly

« Je suis très heureuse des nouveaux aménagements qui ont été effectués sur le boulevard Fréchette afin d'optimiser l'efficacité du transport collectif sur le territoire de la Ville de Chambly. Cette bonification du service touche directement les usagers. J'aimerais remercier le ministère des Transports du Québec qui a financé ce projet contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. »

- Mme Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly

« La nouvelle mesure préférentielle pour bus du boulevard Fréchette aidera à réduire les temps de parcours de nos autobus et, ainsi, à améliorer la mobilité des citoyens dans ce secteur. Cette mesure est un exemple concret des actions que posent exo afin de rendre le transport collectif des couronnes plus efficace et plus attrayant, »

- Mme Gilline Pageau, directrice exécutive, Bureau de projets, exo

Ce projet d'une valeur de 1,9 million de dollars a été subventionné par le ministère des Transports du Québec en vertu du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP), qui finance 100 % des dépenses admissibles en matière de mesures préférentielles pour bus (MPB).

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

