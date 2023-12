QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la création d'une nouvelle direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, desservant spécifiquement le Nord-du-Québec. Cette direction sera établie à Chibougamau dans les prochains mois et pourra compter sur un bureau satellite à Lebel-sur-Quévillon. Elle s'ajoutera aux 11 directions régionales déjà existantes sur l'ensemble du territoire québécois.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la préparation et la résilience du Québec face aux événements climatiques extrêmes, qui sont de plus en plus nombreux à affecter le territoire québécois. Elle vise également à consolider la réponse gouvernementale avec la mise en place d'une seule direction régionale réservée à la région du Nord-du-Québec, au lieu d'une desserte réalisée à partir de trois directions distinctes, ce qui permettra un traitement optimisé des enjeux particuliers à ce territoire et une meilleure concertation des acteurs concernés.

Les quatre municipalités desservies par la nouvelle direction régionale sont situées au nord du 49e parallèle, soit Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Chibougamau et Chapais, auxquelles s'ajoutent le gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James et l'Administration régionale Kativik.

Citations :

« Le temps est venu de renforcer la présence gouvernementale en sécurité civile et en sécurité incendie sur le territoire de la plus grande région administrative du Québec. Je suis convaincu qu'avec la mise en place d'une direction régionale entièrement au service du Nord-du-Québec, nous simplifierons les processus décisionnels, faciliterons la coordination avec les municipalités et les partenaires et augmenterons l'efficacité de nos interventions au bénéfice de la population de ce vaste territoire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous l'avons toujours dit, notre gouvernement est proche de nos régions. Je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui par mon collègue François Bonnardel. Elle illustre toute l'importance que nous accordons au Nord-du-Québec, une région qui a malheureusement été trop souvent délaissée par les gouvernements précédents. Notre région sera davantage en mesure de s'adapter aux potentielles situations d'urgence. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Avec la mise en place d'une équipe dans notre région, notre gouvernement répond à un besoin exprimé par les gens d'ici. La proximité de cette nouvelle direction régionale permettra une collaboration plus étroite avec les communautés du Nord-du-Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint gouvernemental au ministre responsable du Nord-du-Québec et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Actuellement, la région du Nord-du-Québec est desservie par trois directions régionales distinctes, soit celle de l'Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec, celle de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Nunavik ainsi que celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui implique que des intervenants soient présents dans trois organisations régionales de sécurité civile lors d'événements majeurs, comme lors des feux de forêt de l'été 2023.





La création d'une direction régionale pour le Nord-du-Québec s'inscrit dans l'objectif 1.1 du Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Sécurité publique : « Bâtir une collectivité plus résiliente aux sinistres dans un contexte de changements climatiques », notamment en travaillant à augmenter le niveau de préparation des municipalités et des communautés en amont des sinistres.





Les directions régionales sont les portes d'entrée pour les municipalités et les partenaires qui souhaitent obtenir du soutien pour toutes les questions et tous les enjeux de sécurité civile et de sécurité incendie. Elles accompagnent les municipalités et les partenaires dans leur préparation à l'égard des quatre dimensions de la sécurité civile que sont la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement.





Cet ajout porte à 12 le nombre de directions régionales présentes sur l'ensemble du territoire québécois et à 13 les places d'affaires, en comptant le bureau satellite de la direction de la Montérégie et de l'Estrie, qui se trouve à Sherbrooke .

