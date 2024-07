Mise en place d'une administration provisoire pour les trois installations du CHSLD Argyle

QUÉBEC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce que les trois installations du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Argyle inc. sont sous administration provisoire à compter du 23 juillet, tel que le permet la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Trois établissements publics ont été désignés pour assumer l'administration provisoire du CHSLD Argyle.

Installation de Longueuil : le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est;

Installation de Pointe-Claire : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal;

Installation de Saint-Lambert : le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Cette administration provisoire est prévue pour une période d'au plus 180 jours. Au besoin, elle peut être prolongée.

Le CHSLD Argyle inc. fait l'objet de démarches de soutien menées par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis plusieurs mois. L'administration en place n'a pas été en mesure d'atteindre et de maintenir différents standards attendus.

Notons qu'en raison de préoccupations similaires, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal assumera l'administration provisoire pour le volet résidence privée pour aînés (RPA) de l'installation de Pointe-Claire (Résidence Le Vivalis). De même, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre assurera le volet ressource intermédiaire (RI) de l'installation de Saint-Lambert (Résidence Les Écluses Saint-Lambert).

Citation :

« La situation dans le CHSLD Argyle nous préoccupe. Le gouvernement ne fera aucun compromis sur la santé, la sécurité et le bien-être des usagers et usagères. L'administration provisoire est une mesure qui a fait ses preuves et qui nous permet de redresser des situations problématiques. Nous suivrons de près les efforts déployés au cours des prochains mois. Je remercie les équipes des établissements qui seront sur place afin de s'assurer que les résidentes et les résidents reçoivent les soins et les services qu'ils méritent. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

L'administration provisoire d'un CHSLD privé non conventionné est possible depuis le printemps 2022, à la suite de modifications effectuées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

(chapitre S-4.2). Il s'agit d'un levier important afin d'assurer la qualité des soins et des services dans ces milieux.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, et ministre déléguée à la Santé, 438 821-6755