Mise en œuvre du Programme d'adaptation de domicile de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, annoncent qu'à partir du 1er avril prochain la Ville de Montréal mettra en œuvre son programme d'adaptation de domicile pour les citoyens qui habitent sur son territoire.

Depuis la création du programme québécois d'adaptation de domicile par la Société d'habitation du Québec (SHQ) en 1991, la Ville de Montréal agit à titre de mandataire de la SHQ sur son territoire. En vertu de l'entente-cadre « Réflexe Montréal », la Ville de Montréal est habilitée à mettre en place son propre programme d'aide aux personnes en situation de handicap.

« Par la mise œuvre de ce programme, notre gouvernement réalise les engagements pris envers la métropole du Québec dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal. Dans les faits, la Ville de Montréal poursuivra, avec son programme personnalisé, le travail amorcé depuis presque 30 ans et verra à s'assurer de répondre aux besoins des personnes handicapées, à qui s'adresse cette aide financière leur permettant d'avoir une meilleure qualité de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'habitation est l'un des enjeux prioritaires pour notre administration. Nous travaillons sans relâche afin de multiplier nos actions et d'ainsi maintenir la mixité qui fait la richesse de Montréal. Nous sommes très heureux du rapatriement dans notre coffre à outils de ce programme qui permettra d'offrir des logements sains, sécuritaires et adaptés à la réalité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

La Ville de Montréal annoncera aujourd'hui les modalités de son nouveau programme d'adaptation de domicile. La SHQ transmettra, dans les prochains jours, une lettre aux personnes qui verront le traitement de leur dossier transféré à la Ville de Montréal.

Pour de plus amples informations, communiquer avec la Ville de Montréal au numéro 514 872-4630, ou par courrier à l'adresse suivante :

Ville de Montréal

Service de l'habitation

303, rue Notre-Dame Est, 4e étage

Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Faits saillants

Les programmes d'adaptation de domicile, tant celui de la SHQ que celui de la Ville de Montréal, soutiennent financièrement les propriétaires d'un domicile occupé par une personne handicapée pour la réalisation de travaux d'adaptation. Ils ont pour objectif de permettre à la personne handicapée d'entrer et de sortir de son domicile et d'y réaliser ses activités de la vie quotidienne, et ce, de façon sécuritaire.

En vertu de l'Entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, la Ville de Montréal recevra pour l'année financière 2020-2021 39 % des fonds alloués par le gouvernement du Québec dans le cadre du financement global du Programme d'adaptation de domicile de la SHQ. Ce pourcentage atteindra 40 % des montants qui seront alloués dans le cadre de ce programme dans le budget 2021-2022.

