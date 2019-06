Mise en lumière permanente de la murale en hommage à Leonard Cohen

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'organisme de bienfaisance MU invite les médias à la mise en lumière de la murale Tower of Songs réalisée en 2017 par les artistes El Mac et Gene Pendon en hommage à Leonard Cohen. Voulant répondre à la demande du public de voir l'œuvre éclairée, l'organisme MU a concrétisé sa mise en lumière permanente grâce au soutien de l'arrondissement de Ville-Marie et de Tourisme Montréal.

L'événement se déroulera en présence de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, de M. Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal et des représentants de la famille Cohen.









Quoi : Mise en lumière de la murale Tower of Songs, en hommage à Leonard Cohen



Quand : Mercredi, le 12 juin 2019

Accueil des invités à 20 h 00

Début des allocutions à 20h 30

Mise en lumière à 21 h 00



Où : Musée des beaux-arts de Montréal

Salle « La Plage Pivoine », Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein

2075, rue Bishop, Montréal, QC, H3G 2E8



Entrevues : Valérie Plante, Mairesse de Montréal

Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU





À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer à Montréal un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 120 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. En 2019, l'organisme s'est vu décerner le 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour son modèle d'inclusion sociale et pour la signature pour Montréal que sont devenues ses murales. www.mumtl.org

Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

