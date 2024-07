Mise en garde : des « groupes d'investissement » frauduleux sur les médias sociaux profitent de la vulnérabilité de certains investisseurs

TORONTO , le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les Canadiens à se méfier de « groupes d'investisseurs » frauduleux qui sévissent sur les médias sociaux, comme Facebook et Instagram, en faisant la promotion de titres, un stratagème de manipulation du marché appelé « gonfler et larguer » ou « pump and dump » en anglais.

Voici comment fonctionne le stratagème :

Les escrocs font la promotion d'un titre auprès d'investisseurs potentiels dans des groupes créés à cette fin sur les médias sociaux.

Par leur battage publicitaire autour du titre, ils parviennent à en gonfler artificiellement le prix.

Lorsque suffisamment d'investisseurs ont acheté de ces titres au prix fort, les malfaiteurs vendent ceux qu'ils détiennent, ce qui cause une chute du cours.

Les investisseurs qui avaient acheté au prix dopé subissent des pertes et des préjudices importants.

Pour tenter de vous piéger, les escrocs pourraient procéder ainsi :

Conversations privées sur WhatsApp : Les malfaiteurs font la promotion de leurs groupes sur des plateformes de médias sociaux, puis invitent les investisseurs potentiels à se joindre à des conversations de groupe chiffrées sur WhatsApp.

Les malfaiteurs font la promotion de leurs groupes sur des plateformes de médias sociaux, puis invitent les investisseurs potentiels à se joindre à des conversations de groupe chiffrées sur WhatsApp. Faux profils : Ils prétendront parfois être des professionnels inscrits ou être associés à une entreprise légitime ou encore à quelqu'un de célèbre.

Ils prétendront parfois être des professionnels inscrits ou être associés à une entreprise légitime ou encore à quelqu'un de célèbre. Cibles mouvantes : Ils commenceront peut-être par vanter un titre bien connu puis, une fois dans les groupes WhatsApp, ils vous pousseront vers des titres plus risqués et méconnus, souvent cotés à l'étranger, par exemple à Hong Kong .

Ils commenceront peut-être par vanter un titre bien connu puis, une fois dans les groupes WhatsApp, ils vous pousseront vers des titres plus risqués et méconnus, souvent cotés à l'étranger, par exemple à . Pression: Ils tenteront de vous convaincre d'investir des sommes substantielles, vous suggérant même de faire appel à vos amis ou à vos proches.

Protégez-vous

Méfiez-vous des conseils en placements non sollicités, particulièrement sur les médias sociaux, et usez de prudence lorsque vous interagissez avec des « groupes d'investissement » sur WhatsApp qui prétendent en offrir : certains d'entre eux sont exploités par des arnaqueurs qui cherchent à vous flouer.

Vérifiez les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire des conseillers en placement avant d'investir, par exemple en utilisant le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM. Reportez-vous à la page Mises en garde des ACVM pour connaître les entreprises à éviter; vous pouvez vous y abonner afin d'être informé lorsque de nouvelles alertes sont publiées.

Si vous pensez être victime d'une telle escroquerie ou d'une fraude semblable, communiquez sans attendre avec votre banque, votre police locale et l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire , ainsi qu'avec le Centre antifraude du Canada.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

