Mise en garde de l'Autorité à l'égard des risques associés à la spéculation boursière

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les Québécois à l'égard des risques très élevés liés à toute forme de spéculation boursière, notamment encouragée au sein de certains forums sur Internet et les médias sociaux.

Au cours des derniers mois, et plus particulièrement depuis le début de 2021, des forums de discussion et certains médias sociaux amplifient l'engouement de particuliers pour certains titres boursiers. Les effets sur la valeur en bourse de ces titres peuvent laisser croire aux investisseurs sans expérience ou aux spéculateurs qui s'y aventurent à une embellie des résultats ou à un accroissement de la performance financière de ces entreprises. Mais en réalité, il n'en est rien.

La valeur en bourse de certains titres d'entreprise a ainsi récemment explosé, sans aucune information crédible indiquant que ces entreprises pourraient devenir plus rentables. L'engouement pour ces titres risque d'être de très courte durée et leur valeur pourrait retomber tout aussi rapidement.

L'Autorité appelle donc les Québécois à la prudence et au plus grand discernement.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/