Mise en garde à la population - Présence non déclarée de sulfites dans du carré et de la tarte au citron préparés et vendus par l'entreprise La Gâtelière inc.

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise La Gâtelière inc., située au 3500, boulevard Matte, à Brossard, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Carré au citron Tarte au citron et chocolat blanc Tarte au citron et chocolat blanc étiq

Dénomination

du produit Allergène Format CUP Lot visé « Carré au citron » Sulfites 530 g 6 28719 74725 4 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites 12 unités

de 66 g Aucun « tarte citron et chocolat blanc » Sulfites 6 pouces 6 28719 74723 0 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites 9 pouces 6 28719 74723 0 ou sans code barre

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements ainsi que sur le site Internet de l'entreprise. La tarte et les carrés au citron de 66 g (12 unités) étaient emballés dans une boîte de carton munie d'une fenêtre, tandis que le carré au citron de 530 g était emballé dans une barquette métallique munie d'un couvercle de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5717

Source :

Relations médias

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Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation